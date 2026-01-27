[Review VF] BPRD - L'Enfer sur Terre - Intégrale Volume 3

Toujours aussi bien !

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du volume 3 de l'intégrale BPRD - L'Enfer sur Terre, écrit par Mike Mignola, John Arcudi et Scott Allie, et dessiné par Tyler Crook, Max Fiumara, James Harren et Jason LaTour. Il est sorti le 22 janvier pour 39,95 euros. Il contient les titres US B.P.R.D. Hell on Earth volumes 7, 8 et 9.

Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu.

Le B.P.R.D. lutte pour protéger le monde de l'ascension du monstrueux Ogdru Hem. Les équipes sillonnent une Russie ravagée par le blizzard et les ruines de Chicago et de New York. Pendant ce temps, Liz Sherman combat un médecin fou dans l'Utah, et la jeune médium Fenix affronte une secte adoratrice de monstres.

Cette troisième intégrale de BPRD L’Enfer sur Terre contient, comme les précédentes, trois TPB américains, soit l’équivalent du tome 4 et de la première partie du tome 5 de la précédente édition Delcourt. Il s’agit des livres VII, VIII et IX. Dans la première histoire, nous suivons Johann qui se crashe avec son équipe du BPRD. Ils essaient alors de survivre dans une Amérique dévastée, avec des monstres, et notamment un qui produit un gaz transformant les humains en créatures. L’horreur est notamment introduit par une histoire tragique et poignante d’un gamin et de son papa, civils tentant de survivre aussi. Les dessins réalistes de Laurence Campbell renforce l’ambiance terrifiante de ce monde qui a sombré dans l’enfer.

Dans les histoires suivantes, des personnages principaux vont être travaillés. Tout se dirige en fait vers le livre IX qui marque le retour d’un ennemi bien connu du BPRD. Pour nous préparer, nous voyons notamment ce qui se passe sur le front russe, avec pas mal d'action. Les personnages de Fenix et de Liz sont approfondis, avec des récits parfois intimistes, qui contrastent avec l’action qui les encadre, mais qui n’en restent pas moins passionnants à lire. C’est un véritable parcours initiatique pour les deux femmes, qui vont en sortir plus fortes pour permettre la riposte de l’humanité.

Le livre IX pour ça est important puisqu’il raconte une grosse et importante bataille du monde de BPRD. Après s’être étendue à raconter un monde en déclin, et à travailler ses personnages, la série marque un tournant dans son récit. Après la montée en puissance, c’est enfin l'explosion ! James Harren prend alors les crayons, et son style ultra-dynamique colle parfaitement à l’action colossale proposée dans cette conclusion d’album.

Si vous n’avez jamais lu BPRD, ces intégrales sont l’occasion parfaite de s’y mettre. La série étant terminée, je vous assure que vous pouvez y aller les yeux fermés, jusqu’au bout. Dans le genre horreur Lovecraftienne en comics, nous sommes vraiment dans le haut du panier. L’ambiance est terrible, et l’intensité retombe rarement. La qualité de la série n’est pour moi plus à prouver, et je préfère donc m’attarder un peu plus sur cette nouvelle édition.

Nous sommes exactement dans la même proposition que les tomes précédents, ce qui est normal. L’album est d’excellente facture, avec un dos rond du plus bel effet. Il n’est pas trop large, la série complète prendra donc moins de place dans la bibliothèque que l’édition précédente. Par contre, il y a toujours ce problème de bonus. Si l’album garde une largeur raisonnable, c’est parce que les nombreuses pages de bonus ne sont plus présentes, contrairement à l’édition précédente. A la fin de cet album nous n’avons que 4 couvertures, et aucun carnet de croquis. Mais nous sommes d’accord que ça reste anecdotique, et ça n’enlève rien à cette excellente série !

Si vous désirez vous procurer ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.