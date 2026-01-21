[Review VF] Savage Dragon Ultimate Edition Volume 1

Une série qui ne manque pas de punch !

La review du jour est sur Savage Dragon Ultimate edition Volume 1 écrit et dessiné par Erik Larsen, avec des dessinateurs invités pour les Back-ups. Il est sorti fin 2025 pour 45€. Il contient les titres US The Savage Dragon (1992) #1-3 et Savage Dragon (1993) #1-8.

Vous le savez peut-être, j'ai une certaine fascination pour les années 90 notamment pour les premiers titres d’Images Comics. Dans ma petite odyssée personnelle, après avoir lu les débuts de Spawn, WildC.A.T.s et Cyberforce, il est temps de s'attaquer à un autre personnage emblématique de cette période dont le titre est encore en cours de parution de nos jours et toujours écrit et dessiné par son créateur : Savage Dragon.

C’est un gros morceau de l’histoire du comics américain qui sort dans une très belle édition, fournie en bonus avec des commentaires du créateur et le cahier graphique qui revient sur les différentes recherches visuelles concernant les personnages. C’est aussi une version remasterisée du plus effet, notamment aux niveaux des couleurs qui rendent les pages encore plus belles.

Une première remarque à faire, c’est que si ces premiers numéros représentent bien leur époque chez Image Comics, ils se différencient des autres titres et se rapprochent beaucoup de Spawn, car comme lui, l’histoire est déjà plus développée que d’autres titres lancés au même moment.

C’est un titre de Super-héros d’action, mais avec un aspect tranche de vie et quelques touches d'humour. Il installe beaucoup de personnages et de petites intrigues qui viennent et reparte au fil de ces numéros. Tout ça permet d’avoir un casting de personnages fourni et varié tant dans les personnalités que visuellement.

Toutefois, ça reste un comics ancré dans son époque. Le récit reste classique à lire, c’est surtout de l’action (Avec de très bonnes scènes qui restent divertissantes), les méchants sont caricaturaux (Ce qui n’empêche pas d’en avoir qui pètent la classe comme Overlord), et les sauts dans le temps sont très brusques par moments, on se sent un peu perdu dans la narration. Néanmoins, on ne perd pas son temps et il se passe des événements en 11 numéros qui donnent envie de découvrir la suite, le titre comporte quelques surprises et n'hésite pas à bousculer le statut du personnage.

D’ailleurs, parlons un peu des costumes des personnages. L’auteur se démarque de certains de ses collègues dans le dessin, avec un aspect Golden Age ou très simple dans la création de ses personnages qui reprend des héros déjà existant (Mighty Man, c’est très clairement Captain Marvel de chez DC), ce qui est cohérent quand on apprend qu’Erik Larsen reprend des personnages qu’il avait déjà en tête et dessiné des années auparavant. Ce qui ne l’empêche pas d’être dans les codes de son époque (Des femmes aux formes généreuses et en tenues légères, des costumes très exagérés en détails, des gros flingues, etc.)

Pour les dessins, c’est très bien dessiné, pas grand-chose à dire là-dessus. C’est la grande force du titre avec des personnages expressifs. Il arrive à proposer des pages impressionnantes, surtout en gros plan. Notamment pour les scènes d'action.

Maintenant, on va quand même faire un petit point sur son accessibilité. Pour le coup, j’ai obtenu mon exemplaire grâce à la campagne Ulule, mais les livres de Black white edition ne sont pas facilement achetables en librairie. Il faut commander directement sur leur site web. Ce qui je trouve nuit un peu sa diffusion auprès du grand public.