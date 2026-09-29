[Review] L'éther Tome 1 : Au dernier jour de l'enfance

Edité par Morgen

La review du jour est un titre proposé par Morgen. Il s'agit de L'éther Tome 1 : Au dernier jour de l'enfance, écrit et dessiné par Papayou. Il sortira le 30 septembre 2026 pour 19.90€ (prix de lancement).

Alors que le village de Breven est menacé par une bête sauvage, des villageois partent en chasse pour protéger ses habitants. Grulter, Ulla et Agell, trois orphelins inconscients du danger, leur emboîtent discrètement le pas au coeur de la nuit. Mais les villageois sont rapidement dépassés et l'affrontement tourne au drame. Sauvés in extremis par Draven, un Éthérien, Ulla et Agell sont contraints de quitter leur foyer pour prendre la route à ses côtés, en direction de la cité de Lumistel.

Ces deux-là s'en sont sortis in extremis... j'espère ne pas avoir à regretter mon choix.

Jusque-là, Morgen avait proposé des titres qui n'étaient pas forcément destinés à tous les lecteurs de BD. Aujourd'hui, changement de direction avec un ouvrage disons un peu plus conventionnel et donc, un peu plus accessible. On peut même parler de "grand classique" puisque ce premier tome reprend tous les éléments que les lecteurs de fantastique pourraient aprécier : de l'aventure, des orphelins et leur mentor, le tout entouré de monstres et de magie. Ajoutez un lore que l'auteur met en place au fur et à mesure des pages qui se tournent ainsi que des éléments particulièrement intriguants à savoir les tours et vous avez un bon petit premier ouvrage pour commencer le récit initiatique.

Certains pourraient trouver que le rythme est assez lent mais je préfère penser que l'auteur prend son temps pour développer correctement son univers. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Entendez par là qu'à force de vouloir bien faire les choses, on coche toutes les cases pour faire de ce premier tome "la petite BD d'aventure parfaite" au détriment, sans doute, d'un... disons... soupçon de folie ?

Je vais faire ce que personne n'a fait pour moi. Laisser cet enfant choisir son destin.

Vous l'aurez compris, le scénario n'est pas mauvais mais il y a des choix qui restent discutables. La partie graphique sera donc d'autant plus importante à analyser. Et autant le dire tout de suite, elle est irréprochable, tout simplement. Il est difficile de ne pas s'attarder sur chacune des planches tant les traits sont précis et les couleurs appréciables. Cela commence doucement, dès les premières planches avec les visages des personnages principaux ainsi que les scènes qui te permettent d'étudier la façon dont la lumière est rendue comme, par exemple, avec la bougie dans la chambre des enfants. De là, on gagne rapidement en intensité pour ne plus arrêter de s'émerveiller. Le design des créatures, les paysages tels que la forêt enneigée et, surtout, les dessins qui prennent l'intégralité de la planche sont extraordinaires.

En somme, nous attendons le tome 2 prévu en juin 2027 avec impatience.

Si vous désirez vous procurer L'éther tome 1 et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.