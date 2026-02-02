Panini comics annonce cinq nouveaux titres de poche

Quatre one-shots et un début de série

Sortie du film Spider-Man Brand New Day oblige, Panini Comics va multiplier les sorties autour de l'araignée. Après les nouveautés et les rééditions, c'est au tour du format de poche de se plier au jeu des big news. Cette fois, on parle de quatre one-shots d'une nouvelle série. Les voici :

SPIDER-MAN : LA DERNIERE CHASSE DE KRAVEN (248 pages).

Panini le décrit comme étant un classique absolu. Nous confirmons.

SPIDER-MAN : L'HISTOIRE D'UNE VIE (240 pages)

Panini le décrit comme étant un classique moderne. Nous confirmons.

L'ENFER DE LA VIOLENCE (160 pages) et LE DERNIER COMBAT (304 pages) par Terry Dodson avec Mark Millar ou Kevin Smith au scénario avec

Les deux premiers tomes (sur sept) de SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY ! 328 + 272 pages par Dan Slott, Steve McNiven, Marcos Martin, Chris Bachalo ou Phil Jimenez !

Ces titres se placent après le Spider-Man de JMS.