Panini Comics annonce encore plus de titres Spider-Man

Quatre titres Panini Comics !

Hier, nous vous annonçions les nouveaux titres du Spider-verse de Panini Comics pour les mois de mai à juillet. Aujourd'hui, rebelote mais avec les rééditions cartonnés de récits déjà parus en kiosque/softcovers cette fois. Voici les titres prévus :

SPIDER-MAN par Slott & Bagley avec La fin du Spider-Verse qui ressort en Deluxe !

L'intégrale WEB OF SPIDER-MAN revient avec l'année 1987 et 4 épisodes inédits en VF

SPIDER-MAN : LES GRAPHI NOVELS en édition préstige et qui compile les quatre GN de la décennie 1983-1993 avec Hooky de Bernie Wrightson, Parallel Lives de Conway & Saviuk, Esprits de la Terre de Charles Vess et l'inédit Spider-Man Fear Itself de Conway, Stan Lee et Ross Andru.

SPECTACULAR SPIDER-MAN par J.M. DeMatteis & S. Buscema. Visiblement, l'album était prévu en amont mais il s'est transformé, par la force des choses, en un hommage sincère à la carrière de Sal Buscema qui vient de nous quitter.