Panini Comics annonce trois titres du Spider-verse pour mai et juillet 2026

Du Black Cat, du Spider-Man et du Spider-Man: Noir !

L'éditeur Panini Comics a débuté une novuelle vague de "big news" sur les réseaux sociaux. La première de ces grosses annonces nous fait aller du côté du Spider-verse avec trois titres dont les sorties sont réparties entre mai et juillet.

Le premier titre est Black Cat par G. Williw Wilson. La série a eu droit à un beau top départ aux Etats-Unis mais avait finalement été annulée au numéro 10.

Felicia Hardy est Black Cat, la super-voleuse la plus sournoise et le plus habile du monde ! Elle aime les bons résultats. Plus les chances sont de son côté, mieux c’est ! Mais tout son monde a basculé après la bataille brutale de SPIDER-MAN avec HELLGATE dans Amazing Spider-Man #8-9, alors Felicia tourne une nouvelle page en tant que... nouvelle super-héroïne de New-York ?!



Le premier super-vilain de sa liste - LE LÉZARD ! Mais Black Cat risquera-t-elle tout après que sa moralité bienveillante ait attiré l’attention de la pègre de la ville ? Ne manquez pas la route sinueuse, pleine de rebondissements, de rires et d’action du prochain chapitre passionnant de BLACK CAT !

Les deux autres titres sortiront au mois de juillet. Il s'agit de Spider-Man Noir écrit par le co-fondateur d'Image Comics et créateur de Savage Dragon, Erik Larsen, ainsi que d'Amazing Spider-Man Torn qui marquait le retour de J.M. Straczynski sur l'Araignée. Contrairement à Black Cat, ces deux-titres sont des séries limitées. Panini Comics vous propose donc ici l'intégralité des récits.

Voici le synopsis de Spider-Man Noir :

Révisez les secrets du Spider-Man le plus cool avant sa sortie au cinéma ! La légende de Spider-Man, ERIK LARSEN, enfile son costume d'écrivain pour réinventer ce Spider-Man comme il l'a fait pour l'original avec la star montante ANDREA BROCCARDO. Nous sommes dans les années 1930 et Peter Parker est détective privé le jour et le justicier Spider-Man la nuit. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une certaine dame entre dans son bureau pour demander à Peter de résoudre l'affaire du meurtre de son père. Son nom ? GWEN STACY ! Cette affaire pourrait non seulement mettre en péril le service de police de George Stacy, mais aussi Spider-Man lui-même !

Amazing Spider-Man Torn

Retournez aux années universitaires de Peter à l'Empire State University avec Gwen, Harry, MJ et Flash ! Spidey affronte des méchants classiques, mais JMS et Pere introduisent un nouveau méchant terrifiant et un aspect de l'univers Marvel qui résonnera dans le présent à partir du passé !

