Décès de Sal Buscema

Par Jeff Source: Bc 27/01/2026 08:35 0
Il avait co-créé Rom, les Defenders, Lady Deathstrike, Jean DeWolff, Starhawk...

Nous venons d'apprendre le décès de Sal Buscema à l'âge de 89 ans. Le dessinateur était notamment connu pour son travail du côté de Marvel. En plus d'être intervenu sur les univers de Hulk, Spectacular Spider-Man et des New Mutants (pour ne citer que ces derniers), il avait co-créé Rom, les Defenders, Lady Deathstrike, Jean DeWolff et Starhawk, entre autres.

C'est Sterling Clark qui a annoncé que Sal Buscema nous avait quittés ce vendredi. Le dessinateur aurait fêté ses 90 ans hier.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Sal.

  

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

