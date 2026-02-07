Panini Comics annonce deux autres ouvrages dans leur collection Deluxe pour mai et juillet 2026

Iron Man et Ultimates !

Panini Comics continue ses Big News avec, cette fois, l'annonce de deux Deluxe qui compilent des comics déjà publiés dans les softcovers.

Le premier est la première moitié de la prestation de Christopher Cantwell, Cafu et Angel Unzueta sur Iron man ! Panini le décrit comme étant un run qui fonctionne comme une grande histoire à la fois aux enjeux cosmiques et aux tensions tout à fait intimes et humaines. L'un des grands runs de Tête de Fer des dernières années. Intitulé Iron Man : les livres de Karvoc, le premier tome est prévu pour le mois de mai.

Le deuxième titre se passe du côté de l'univers Ultimate avec l'arrivée de la série Ultimates de Deniz Camp en DELUXE aux côtés de Spider-Man, des X-Men et de Black Panther ! Envie de retrouver le Créateur (Maker en VO) ? C'est possible avec ce titre prévu pour le mois de juillet.

