Le crossover Star Wars / Marvel : Hope Assembles sortira à minuit

Il a la permission de minuit

Il y a de nombreux fans qui ne voient pas forcément ce crossover d'un bon oeil. Mais qu'ils soient heureux ou non, il y a un fait qui ne laisse que peu de place au doute : le titre va se vendre. Entre les fans de Marvel, de Star Wars, les collectionneurs et les revendeurs, les ventes du crossovers vont tout bonnement exploser. Et bien évidemment, Marvel désire marquer le coup.

La permission de minuit pour Star Wars / Marvel : Hope Assembles

Nous apprenons aujourd'hui que la sortie officielle du numéro écrit par Kevin Smith et dessiné par David Marquez est prévue le 12 janvier 2027 à minuit aux Etats-Unis. Autrement dit, si des comic book shop désirent repousser l'heure de fermeture voire organiser une soirée évènement autour de la sortie du crossover, c'est tout-à-fait possible. Ainsi, ils pourront vendre le numéro dès le passage de 23h59 à 00h.

Quid de la France ?

Il avait été annoncé que le titre sortirait en simultané en France et aux Etats-Unis. Néanmoins, à l'heure actuelle, nous ignorons encore si le mouvement sera également suivi chez nous. Affaire à suivre.

Pour rappel, voici le synopsis :

LE PLUS GRAND CROSSOVER DU SIÈCLE !!! Une galaxie très, très lointaine débarque dans le « monde au-delà de votre fenêtre ». Pour célébrer le 50e anniversaire de STAR WARS, Marvel Comics et Lucasfilm Publishing présentent STAR WARS/MARVEL : HOPE ASSEMBLES, le tout premier crossover entre ces deux franchises légendaires. Écrite par KEVIN SMITH et dessinée par DAVID MARQUEZ, cette mini-série en cinq numéros réunit héros et méchants des deux univers ; les Avengers, Spider-Man, Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador, le Docteur Fatalis et bien d'autres s'affrontent dans une aventure épique. Après qu'un sortilège bouleversant la réalité a provoqué le déroulement des événements d'Un nouvel espoir sur la Terre-616, deux univers emblématiques se rencontrent sur papier pour la toute première fois.