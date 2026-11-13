DC Studios : la fin de l'ère James Gunn

Et on est repartis pour un tour

La division film DC semble condamner à changer de propriétaire et de direction tous les quatre matins. James Gunn et Peter Safran viennent d'être licenciés de leur position de co-PDG de DC Studios, pour être remplacé par Jeremy Latcham. Quel bilan peut-on faire sur cette ère qui se termine ? Que peut-on espérer (et craindre) pour le futur de DC en salles et nos téléviseurs ? On en parle, on en débat, et on s’énerve un peu (pour ce qui concerne Martin en tout cas...) !

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