[Review] Human Nature tome 1

Edité par Huginn & Muninn

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit d'Human Nature tome 1 écrit Darren Aronofsky, Ari Handel et Jeff Walch et dessiné par Martin Morazzo. Il sortira demain pour 25€. Il contient le titre US Human Nature vol 1 édité chez Abrams.

Les créateurs visionnaires à l’origine de Black Swan et The Whale, Darren Aronofsky et Ari Handel unissent leurs forces au scénariste Jeff Welch et au talentueux dessinateur Martín Morazzo (Ice Cream Man) pour donner vie à Human Nature, une trilogie de satire sociale aussi mordante qu’ambitieuse, explorant les dérives du pouvoir et la quête obsessionnelle de l’immortalité.



Voici Duke. Jadis parfait inconnu, il est devenu un magnat milliardaire de l’industrie du poulet, ivre de pouvoir et porté par un ego sans limites. Mais même une fortune colossale ne peut tout acheter… surtout pas l’éternité. Obsédé par l’idée de vaincre la mort, Duke est prêt à franchir toutes les lignes rouges pour repousser l’ultime frontière. Jusqu’où peut-on aller pour défier l’inévitable ?



Entre humour noir, aventures hallucinées et visuels spectaculaires, Human Nature entraîne les lecteurs dans un futur aussi absurde que troublant de réalisme. À chaque page, la série repousse les limites de l’imagination et confronte ses personnages à des défis toujours plus vertigineux. Une expérience intense, provocante et résolument unique, portée par la vision singulière d’Aronofsky — et dont les enjeux ne feront que grandir au fil de cette trilogie explosive.

Tu sais quel est ton problème, mon garçon ? Tu ne peux pas prédire l'avenir.

Human Nature est un titre extrêmement particulier du fait que le récit se passe sur trois lignes temporelles. La première est celle que l'on pourrait considérée comme étant le passé lointain du personnage mais qui correspondrait à notre présent dans le sens où tous les éléments sont connus / présents dans notre société. Nous avons un homme qui court après l'argent et qui fait tout pour augmenter les bénéfices de sa société quitte à se mettre une partie de la population à dos. La seconde ligne naît de sa volonté de combattre la mort. On le découvre après avoir été réveillé de son état de cryogénie. Il s'agit de la ligne temporelle qui fait le plus science fiction mais qui est également la plus déjantée. Enfin, nous avons également une dernière ligne temporelle qui, techniquement, est le présent puisqu'il s'agit du personnage principal qui raconte toute son histoire à un groupe de jeune. Et dès lors que nous commençons par cette ligne temporelle, elle place forcément les deux autres du côté du passé et leur confère un statut de flashback (prolongé, certes, mais flashback tout de même).

Autant le dire tout de suite, le récit est exceptionnel. Il se passe beaucoup de choses, cela part dans tous les sens mais sans que le lecteur soit perdu pour autant. En fait, on n'a aucun mal à accepter le fait qu'ils aient été trois à rédiger le scénario. Les directions prises sont tellement variées qu'on les imaginerait presque, un à un, ajouter un LEGO à une constraction hasardeuse, sans se concerter, avant de découvrir que la construction en question est belle, solide et originale.

Résultat, le titre est divertissant. Tu comprends rapidement qu'il n'y a pas de réelle limite et tu te demandes assez rapidement ce qui t'attend sur la planche suivante. Tu prends plaisir à découvrir l'univers des scénaristes, mais également les conséquences des choix faits par Duke, le personnage principal. Et à côté de ça, le titre t'invite à réfléchir. On te questionne sur la nature humaine (forcément) qui peut prendre la direction du profit, celle de faire le bien, celle du lien du sang... On te fait aussi réfléchir sur le principe de la soumission aveugle, de la récompense et de la punition, des câlins et des chocs électriques. Et parfois, on ne t'invite pas du tout à réfléchir. A une ou deux reprises, on te mâche le travail et on te balance une vérité en pleine face. Human Nature entre alors sur le terrain de la satire sociale et ce, de manière assez violente. Certaines idées ne sont pas forcément poussées jusqu'au bout comme celle du milliardaire qui, à côté du reste de l'oeuvre, fait très clichée et manque de nuance mais cela n'enlève rien au plaisir de la lecture.

Enfin, plus secondaire mais tout aussi appréciable, le côté acharné du personnage fait que le titre est, parfois, très drôle. Qui va s'en plaindre ?

Un cancer ? C'est triste. Il savaient déjà le guérir avant ma naissance.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle n'est pas mauvaise non plus. Parfois, certaines poses ne font pas très naturels mais ce n'est pas vraiment suffisant pour placer les dessins du côté des points négatifs. D'autant plus qu'à côté de ça, il y a des choses intéressantes. Le plan large avec l'hélicoptère a dû demander beaucoup de travail tout comme la planche mettant en scène la montagne de poussins. Tout ce qui touche à la science fiction est également très bien représenté que cela soit les bulles devant le panneau San Tua ou encore les créatures. Pour ce qui est de la colorisation, elle est également très intéressante. Elle paraît souvent effacée. Elles ne devient plus prononcée (presque flashy) que lorsqu'elles concernent les yeux volants. Là, nous avons des couleurs plus vives ce qui les rend lesdits yeux d'autant plus attrayants. Après, concernant le dessin, il est important de noter que j'avais déjà eu du mal le travail de Morazzo sur Ice Cream

En bonus, vous aurez des illustrations, la création du scénario ainsi que la biographie des auteurs.

Si vous désirez vous procurer Human Nature tome 1 et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.