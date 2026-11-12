Votre avis sur VisionQuest

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La série TV VisionQuest a été ajoutée à notre base de données. Vous aviez apprécié WandaVison ou vous êtes tout simplement fan de tout ce qui touche de près ou de loin au MCU, vous pouvez, dès à présent, noter le film, mais également recommander ou ne pas le recommander et/ou le commenter. Pour les intéressés, c'est par ici !

Vision, réinitialisé après avoir échappé à ceux qui cherchaient à l’utiliser comme une arme, vit désormais caché. En quête de sens, il se tourne vers les personnalités d’IA intégrées à sa programmation, parmi lesquelles Friday, Edith, Jarvis et le redoutable Ultron. Mais sa vie discrète prend fin lorsqu’une prime est mise sur sa tête, le contraignant à fuir aux côtés de Thomas Shepard, un garçon mystérieux qui pourrait être la réincarnation de son fils. Pour échapper à ceux qui le traquent, Vision doit affronter sa véritable nature, résister à l’influence d’Ultron et percer le mystère qui entoure son jeune compagnon s’il veut survivre.

Pour les intéressés, sachez que nous débattrons de cette série ce soir lors de notre live Twitch.

Et pour les amateurs de Vision, nous ne pouvons que vous conseiller l'excellente série Vision de Tom King et de Gabriel Hernandez Walta. Voici le synopsis :

Vision, l'androïde né pour détruire les Avengers mais qui s'est rebellé contre sa programmation, souhaite aujourd'hui mener une vie ordinaire. Il est marié, a des enfants, un chien et une vie tranquille en banlieue. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que la mort vienne toquer à la porte de la famille Vision. Cette maxi-série est très certainement l'une des meilleures sagas Marvel de ces dix dernières années. Elle explore le concept d'humanité et des relations familiales au travers de robots capables d'analyser froidement toutes leurs émotions. Cela donne un bijou unanimement salué par les fans et la critique, au point que cette série a été couronnée d'un Eisner Award.

Si vous désirez vous procurer cet ouvrage et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.