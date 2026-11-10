VisionQuest aura droit à une scène post-générique

Il faudra rester jusqu'au bout

Petite news rapide afin de signaler que VisionQuest a une scène post-générique (même si, dans les faits, mid-générique serait plus adapté). Si vous êtes du genre à fermer Disney+ dès la fin de l'épisode, nous ne pouvons que vous conseiller de patienter quelques instants supplémentaires.

Si la série vous a inspiré et si vous désirez en parler, sachez qu'une partie de notre live Twitch (via notre chaîne Radio Coast City) sera dédié à la série Marvel. Vous pourrez donc réagir et donner votre avis sur la série via le chat.

Et pour les amateurs de Vision, nous ne pouvons que vous conseiller l'excellente série Vision de Tom King et de Gabriel Hernandez Walta. Voici le synopsis :

Vision, l'androïde né pour détruire les Avengers mais qui s'est rebellé contre sa programmation, souhaite aujourd'hui mener une vie ordinaire. Il est marié, a des enfants, un chien et une vie tranquille en banlieue. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que la mort vienne toquer à la porte de la famille Vision. Cette maxi-série est très certainement l'une des meilleures sagas Marvel de ces dix dernières années. Elle explore le concept d'humanité et des relations familiales au travers de robots capables d'analyser froidement toutes leurs émotions. Cela donne un bijou unanimement salué par les fans et la critique, au point que cette série a été couronnée d'un Eisner Award.

Si vous désirez vous procurer cet ouvrage et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.