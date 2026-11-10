Marvel's Wolverine (Insomniac Games) vendu à 2.4 millions d'exemplaires depuis sa sortie

Bien... et pas bien du tout

Cela fait un peu moins de deux mois que Marvel's Wolverine est sorti. Et aujourd'hui, nous avons enfin les chiffres réalisés par le petit dernier des studios Insomniac Games. Ainsi, le jeu vidéo s'est écoulé à 2.4 millions d'exemplaires depuis son lancement. Un chiffre qui n'est pas fondamentalement mauvais (surtout vu l'accueil des critiques spécialisés) mais qui reste tout de même à relativiser

La comparaison qui fait mal

En réalité, le chiffre devient particulièrement mauvais si on le compare à Marvel's Spider-Man qui était sorti sur Playstation 4. Après tout, ce dernier s'était vendu à 9 millions d'exemplaires. A ce chiffre, on peut en ajouter deux autres qui font, peut-être, encore plus mal. Ainsi, Spider-Man s'était déjà vendu à 3.3 millions d'exemplaires... en trois jours. Enfin, à noter également que, selon les dires, Wolverine aurait coûté trois fois plus que Spider-Man. Et si Insomniac Games n'avait sans doute pas comme objectif de multiplier le budget par trois pour réaliser trois fois plus de ventes, il y a fort à parier qu'ils ne s'attendaient pas à en faire presque quatre fois moins non plus.

De mauvais retours

Globalement, il est difficile d'être surpris par les résultats du jeu qui, au final, sont assez représentatifs de de son accueil. Car si le jeu a souvent été présenté comme fainéant sur de nombreux points par les critiques, on ne peut pas vraiment dire que l'avis des joueurs soit grandement différent de ces derniers.