Les Sinister Six de Mephisto débarquent dans Avengers et il y a du lourd

Mephisto ne sera pas seul !

A présent qu'Avengers : Armageddon est derrière nous, Chip Zdarsky peut se concentrer pleinement sur sa nouvelle série Avengers ('fin... pleinement... il est toujours à la tête de la série Captain America). L'excellent premier numéro est déjà derrière nous. Nous savons donc qui sont les nouveaux Avengers et qui est leur premier adversaire.

Mais aujourd'hui, nous apprenons que ledit premier adversaire ne sera pas seul. En effet, la cover d'Avengers #4 est tombée. Et ce qu'elle montre ne laisse que peut de place au doute. Non seulement, Mephisto va avoir droit à sa version des Sinister Six mais, en plus, il y a aura du beau monde puisque l'équipe sera composée d'Abomination, Dent de Sabre, Kraven, Carnage et le Bouffon Vert. Voici la cover :

En tout cas, Chip Zdarsky semble nous préparer pas mal de choses. Voici ce qu'il a déclaré concernant la série :

Avengers, c’est l’histoire de l’univers Marvel ; une histoire mouvementée, riche en rebondissements et en révélations. Beaucoup de choses se préparent, et j’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire cette aventure que j’en prends à l’écrire !

Et pour l'instant, Avengers #1 lui donne totalement raison. Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ledit numéro ci-dessous :