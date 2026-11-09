  1. Accueil
  2. Marvel
  3. Spider-Man
  4. Nicole Cage confirme : il est soulagé que Spider-Noir soit annulé
Spider-Man

Nicole Cage confirme : il est soulagé que Spider-Noir soit annulé

Par Source: CBM 0
Nicole Cage confirme : il est soulagé que Spider-Noir soit annulé
Ouf, merci ?

Une annulation, c'est souvent signe de déception. Mais pas pour Nicolas Cage. Il l'avait déjà déclaré assez rapidement après l'annulation de Spider-Noir d'ailleurs. Pour lui, c'est parfait.

Des propos qui ont surpris mais qu'il a tenu à réitérer aujourd'hui encore. Voici ce qu'il a déclaré :

Je pensais vraiment ce que j'ai dit. C’est une saison parfaite. On ne veut jamais se retrouver coincé à jouer le même personnage, au risque de lasser le public. Ben Reilly est un personnage très singulier. C’était un exercice périlleux, une sorte de numéro d’équilibriste ; si on avait continué sur une deuxième ou une troisième saison, on aurait vraiment risqué de lasser. Alors, quand ils ont décidé de ne pas renouveler la série, je me suis dit : "Ouf, merci !" Parce que maintenant, je tourne dans True Detective, et ce n’est qu’une seule saison. C’est mieux comme ça, vous voyez ? Je ne voulais pas continuer à refaire la même chose. Je n’aime pas me répéter. C’est parfait, et j’adore ce personnage. J’adore cette saison ; elle restera toujours là, toujours intacte.

Êtes-vous d'accord avec son point de vue ?

Si vous désirez vous procurer le comics Spider-Man Noir et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour aller plus loin :

 

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Spider-Noir

Spider-Noir
Créé par : Steve Lightfoot et Oren Uziel
Année : 2026

Dans un New York alternatif des années 1930, Ben Reilly est détective privé, vieillissant et malchanceux. Il est obligé de se débattre avec sa vie passée alors qu'il est le seul et unique super-héros de la ville.

La rédac vous recommande

RetroComics

RetroComics : Les Tortues Ninjas chez Image Comics

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0