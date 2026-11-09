Nicole Cage confirme : il est soulagé que Spider-Noir soit annulé

Ouf, merci ?

Une annulation, c'est souvent signe de déception. Mais pas pour Nicolas Cage. Il l'avait déjà déclaré assez rapidement après l'annulation de Spider-Noir d'ailleurs. Pour lui, c'est parfait.

Des propos qui ont surpris mais qu'il a tenu à réitérer aujourd'hui encore. Voici ce qu'il a déclaré :

Je pensais vraiment ce que j'ai dit. C’est une saison parfaite. On ne veut jamais se retrouver coincé à jouer le même personnage, au risque de lasser le public. Ben Reilly est un personnage très singulier. C’était un exercice périlleux, une sorte de numéro d’équilibriste ; si on avait continué sur une deuxième ou une troisième saison, on aurait vraiment risqué de lasser. Alors, quand ils ont décidé de ne pas renouveler la série, je me suis dit : "Ouf, merci !" Parce que maintenant, je tourne dans True Detective, et ce n’est qu’une seule saison. C’est mieux comme ça, vous voyez ? Je ne voulais pas continuer à refaire la même chose. Je n’aime pas me répéter. C’est parfait, et j’adore ce personnage. J’adore cette saison ; elle restera toujours là, toujours intacte.

Êtes-vous d'accord avec son point de vue ?

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