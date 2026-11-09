Todd McFarlane vend McFarlane Toys à Gladstone Investment

Il y a du changement dans le monde de figurines !

C'est un gros changement qui vient d'avoir lieu dans le milieu des figurines puisque nous venons d'apprendre qu'après trente ans à la tête de l'entreprise, Todd McFarlane a vendu McFarlane Toys à Gladstone Investment. Nous ignorons les modalités de la vente mais la finalité a été officialisé. Ainsi, le co-fondateur d'Image Comics et créateur de Spawn (mais également Stephan Tetrault) conservent une participation minoritaire aux côtés de Gladstone Investment qui, de son côté, vient d'acquérir une participation majoritaire. Il a également été précisé que les deux hommes continueront de jouer un rôle actif dans l'orientation de la stratégie et de la croissance de l'entreprise.

Pour ceux qui ne connaitraient pas McFarlane Toys, la société est réputée pour créer des figurines et des statues sous licence provenant de l'univers des BD, bien sûr, mais aussi du cinéma ou encore des jeux vidéo. Ils sont également réputés pour proposer des objets avec un réel soucis du détail.

Pour la petite histoire, Todd McFarlane ne désirait pas forcément créer sa propre entreprise. A la base, il avait conclu un accord avec Mattel mais le résultat final n'ayant pas atteint la hauteur de ses espérances, l'auteur a préféré récupérer ses droits et créer sa propre entreprise. C'est également suite à l'intervention de Mattel que Todd Toys est devenu McFarlane Toys, Mattel n'ayant pas apprécié que l'auteur se nomme de la même manière que le petit frère de Barbie.