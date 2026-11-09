[Review] Deicidium tome 1 par Ram V et Evan Cagle

Edité par Morgen

La review du jour est un titre proposé par Morgen. Il s'agit de Deicidium écrit par Ram V et dessiné par Evan Cagle. Il est sorti le 28 octobre 2026 pour 19.90€.

Les anciens Dieux règnent dans un monde où le culte est une monnaie, la foi est un pouvoir. Mais un incident brise cet équilibre. De nouveaux Dieux commencent à apparaître et se manifestent à travers des gens ordinaires. Les hiérarchies établies étant menacées, les puissances qui contrôlent l'humanité décident que leur ligne de conduite sera de traquer ces dieux fraîchement créés. Et les tuer jusqu'au dernier.

Avez-vous imploré le ciel aujourd'hui ?

L'ouvrage de Ram V possède de nombreux points positifs mais également des défauts. Nous allons commencer par ces derniers, si vous le voulez bien. En réalité, l'un des gros points noirs du titre est le manque d'explications de Ram V. D'accord, il s'agit d'un tome 1 mais malgré cela, il est difficile de ne pas penser que le scénariste nous maintient bien trop le flou. Or, ceci met le lecteur dans une situation compliquée. Après tout, on demande clairement à ce dernier de faire preuve de patience concernant les explications. Sauf que l'on parle d'un série en minimum neuf tomes... et que c'est 19.90€ le tome... Sachant cela, il aurait été bienvenu de savoir, à peu près, de quoi il en retourne car là, nous sommes plutôt sur de la confiance aveugle. Ajoutez à ce manque d'explications de grosses lenteurs, des personnages dont nous ignorons beaucoup de choses et le côté "introduction" du premier tome et vous avez un opus que nous refermons avec un sentiment d'inachevé.

Après, il y a également des choses intéressantes à retenir. L'univers est complexe, intriguant et propose une approche qui te permet de taper de manière efficace sur certains aspects de notre propre société (le côté aveugle de la foi, l'inégalité des richesses...). En ce sens, le titre coche toutes les cases de l'univers dystopique. Les dialogues sont bons et le scénariste propose des réflexions intéressantes. Ainsi, bien que l'ouvrage soit plus frustrant que réellement divertissant, il a le mérite de soulever de nombreuses questions.

Cet endroit est plein de contre-bande. Vous devriez vous livrer en échange d'une substantielle récompense, estimés citoyens.

Néanmoins, le point fort de cet ouvrage reste sans doute le dessin. Non pas que l'univers de Ram V démérite mais il faut bien avouer qu'Evan Cagle a fait un travail remarquable sur Deicidium. Le dessins des villes, des tenues vestimentaires, des visages d'Aria et du Professore... la liste est longue ! Et je ne parle parle pas des différentes techniques utilisées à au fil de l'ouvrage. Car si le dessin à proprement parler est déjà à couper le souffle (cf l'image de droite), ils ne restent que peu de choses face aux planches utilisant les traits ou les pointillés (cf l'image de droite). C'est un travail tout bonnement incroyable renforcé par l'utilisation du noir et blanc. Bref : sublime !

Si vous désirez vous procurer Deicidium et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.