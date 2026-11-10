[Review] Warm Fusion

Un nouveau titre DSTRLY chez Delcourt

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Warm Fusion, écrit par Scott Hoffman et dessiné par Alberto Ponticelli. Il est sorti le 8 octobre pour 22,50 euros.

Le musicien Scott Hoffman (connu sous le nom de Babydaddy en tant que membre fondateur du groupe Scissor Sisters), s'associe à l'artiste Alberto Ponticelli (Frankenstein, Goodnight Paradise, Sam & Twitch) pour un thriller de science-fiction aux ambiances proches de Blade Runner, qui repousse les limites de l'horreur.

Après une série de meurtres dans les bordels de la ville, Vin Young, une escort-girl - qui fait partie de cette génération de victimes difformes - traque un ou des tueurs. Elle fait équipe avec Jarrod Hannover, le seul policier chargé de l'enquête.

Leurs investigations les mènent jusqu'à une mégacorporation de la biotech, qui développe la "Fusion Chaude', une technologie destinée à remplacer les prothèses. Ils font face à un scientifique sociopathe et une créature qu'il a développée en secret.

Le scénariste de Warm Fusion, Scott Hoffman, est avant tout connu pour être un musicien, puisqu'il s'agit d'un des membres du groupe Scissor Sisters. Après quelques essais de comics sur Comixology, il propose quelque chose de plus ambitieux, avec cette série en 3 chapitres publiée chez DSTLRY. Le nom Warm Fusion vient d'une technologie au cœur d'une histoire dystopique.

L'auteur va piocher ses idées un peu partout pour construire son récit. Le début s'inspire de Jack l'éventreur, avec des meurtres de prostitués. L'univers cyberpunk a une ambiance proche de Blade Runner avec un détective, et des designs plutôt proches, de la pluie, des néons... Petits à petits les liens vont se faire, à base de modifications corporelles, comme toute bonne histoire de cyberpunk.

La série commence comme un polar, et se termine avec des enjeux plus importants. L'ambiance va virer vers le body horror à la Cronenberg, ou plutôt à la Clayface, c'est d'actualité. L'ambiance est réussie, mais l'histoire ne déborde pas d'originalité. Et elle est bavarde, un peu trop pour son bien. Le rythme est par conséquent assez lent, et on s'ennuie par moment.

Le récit propose tout de même des réflexions intéressantes, sur l'exploitation humaine, et la puissance des megacorporations. C'est pas trop mal fait, mais assez classique pour un récit de science-fiction dystopique. L'ambiance est très sombre et violente, mais les dessins d'Alberto Ponticelli ne me convainquent pas vraiment.

En effet, son trait est assez grossier, ses personnages assez rigides. Certains dessins sont moches, avec par exemple des visages assez dégueulasses. La construction des planches n'aide pas toujours à bien comprendre ce qu'il s'y déroule. Pourtant, ce style crade participe plutôt à l'ambiance sombre de l'album. Du coup, je suis un peu tiraillé, puisque si je n'aime pas trop le dessin, il faut bien avouer qu'il convient à l'esprit de la série.

Concernant l'album en lui-même, j'aime beaucoup ce que fait Delcourt avec ses titres DSTLRY. Le format, le vernis sélectif de la couverture, le dos rond... ce sont vraiment de beaux livres. Et les bonus sont présents, avec un carnet de croquis, et une galerie d'illustrations.

Si vous désirez vous procurer Warm Fusion et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.