Replay Twitch du 05/11 : Saint Seiya, Avengers, Avatar Seven Havens et Clayface

Venez débattre avec nous :)

Toutes les vidéos liées à notre dernier live Twitch sont à présent disponibles. Les voici :

Notre avis sur Avengers (2026) #1 par Chip Zdarsky et Marco Checchetto

Notre avis sur Saint Seiya : Rerise of Poseidon Tome 1 (ça défonce !!!)

Clayface : 5 récits à connaître

Notre avis sur Avatar : Seven Havens

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

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Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch, c'est ce soir 20h !

Nous commencerons avec un nouveau numéro de notre cycle Saint Seiya. Pour cette fois, nous présenterons et donnerons notre avis sur le premier tome du dernier spin-off en date : Saint Seiya : Rerise of Poseidon. Spoiler : c'est une excellente surprise ! Ensuite, nous ferons un petit tour du côté de Marvel. Le premier numéro de la nouvelle série Avengers signée Chip Zdarsky est enfin disponible. L'occasion pour nous de voir de plus près de quoi il s'agit. Après cela, nous basculerons du côté de l'animation avec notre avis sur la série Avatar Seven Havens. Enfin, actualité oblige, nous referons un tour du côté de Clayface avec la présentation de cinq histoires autour du personnage.

Je vous dis à ce soir à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity