Absolute Catwoman de Che Grayson et Bengal passe finalement à 12 numéros

Une excellente nouvelle !

C'est une décision qui a été prise sur le tard mais cela reste tout de même une bonne nouvelle pour les amoureux de l'univers Absolute. En effet, DC Comics vient de reconduire la série Absolute Catwoman de Che Grayson et Bengal pour six numéros supplémentaires. Elle passe donc de six à douze numéros.

Plus globalement, cette nouvelle veut également dire qu'à ce jour, il n'y a pas une seule série limitée DC Absolute qui s'est cantonée à six numéros. Que cela soit Absolute Green Arrow, Absolute Martian Manhunter ou, à présent, Absolute Catwoman, le nombre de numéros a forcément été doublé à un moment ou à un autre.

Une nouvelle preuve que l'univers Absolute met beaucoup de monde d'accord. Si vous ne vous y êtes pas encore mis, n'hésitez pas à consulter notre récap pour vous guider.

Si vous désirez vous procurer le tome 3 d'Absolute Batman et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.