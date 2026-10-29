Le synopsis de la nouvelle série X-Men de Mikkie Kendall et Georges Jeanty se dévoile

On en sait plus sur X-Men: Regulators

L'annonce d'une nouvelle série X-Men avait été faite lors de la New York Comic Con de New York. Mais si nous connaissions le projet et l'idée générale, nous n'avions pas encore eu le synopsis officiel du premier numéro. C'est à présent chose faite. Le voici :

Après leur première apparition l'an dernier, les Regulators sont de retour dans une aventure inédite, signée par la scénariste Mikki Kendall et le dessinateur Georges Jeanty. Il y a plus d'un siècle, à une époque sombre pour les mutants, les « mutés » de l'époque avaient trouvé refuge à Haven House. Mais une nouvelle menace — dissimulée sous des apparences séduisantes — a surgi dans le bayou ; ses machinations promettent de semer le désastre dans X-Men: Regulators.

Pour rappel, la série sera tenue par Mikkie Kendall et Georges Jeanty. Elle sera composée de cinq numéros.

Sortie prévue le 3 février 2027.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :