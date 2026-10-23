Chainkata par Daniel Warren Johnson est déjà un joli succès du côté d'Image Comics

250.000 exemplaires commandés

Chainkata, la série que Daniel Warren Johnson nous concocte du côté d'Image Comics est déjà un succès. En effet, selon Bleeding Cool, le titre aura été réservé à hauteur de 250.000 exemplaires par les comic book shops. Une excellente nouvelle même si, bien évidemment, le nombre de variant covers proposé ne doit pas être totalement étranger à ce résultat.

Pour ceux qui n'avaient pas entendu parler de ce titre, vous trouverez le synopsis ci-dessous :

Luma, reine guerrière maniant une tronçonneuse, est en quête d'un pouvoir inconnu dans l'immensité de l'espace. Elle ne souhaite qu'une chose : trouver la paix… mais la violence et la terreur la traquent à travers chaque trou noir. Princesse Mononoké rencontre Warhammer 40k dans cette aventure de science-fiction explosive, qui s'annonce comme le lancement le plus attendu de l'année !

Pour rappel, Chainkata #1 sera écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson. Aux covers, nous aurons ce dernier mais également Mike Spicer, Riley Rossmo et Rob Liefeld. Sortie prévue le 18 novembre 2026 pour 3.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de séries et autres one-shots sont abordés à travers notre rubrique "Les numéros #1 de la VO" :