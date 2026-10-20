116 couvertures pour Chainkata #1 de Daniel Warren Johnson

Qui dit mieux ?

La folie des couvertures continue ! Le premier numéro de la prochaine série de Daniel Warren Johnson, Chainkata, proposera pas moins de 116 couvertures. Il s'agit encore de retailer exclusive covers, c'est-à-dire des couvertures exclusives à certains distributeurs. C'est intéressant parce que pour avoir ce genre de couvertures, la boutique doit en commander au moins 500 exemplaires. Nous avons donc un tirage d'environ 60 000 exemplaires, auxquels il faut rajouter les couvertures classiques. L'éditeur a donc confiance dans le succès de sa série. Vous trouverez ci-dessous la liste des couvertures (je n'ai pas compté pour savoir si c'était exhaustif 😅), et un aperçu de quelques unes d'entre elles.

4Tress, couverture de Kevin Tran

616 Comics, couvertures de Francesco Tomaselli & Jordan Noir

AC Pop, couvertures de Federico Mele & Wil Shrike

Beachside Hobbies, couvertures de Aaron Bartling, Chuma Hill, Federico Sabbatini, Marcelo Ventura & Chuma Hill

Beast Coast Comics, couvertures de Donghee Kim & Jonathan Uribe

Big Clutch, couverture de Joe Benitez

Bigg Legg, couvertures de Sean Forney & Sveta Shubina

Black Saber Comics, couvertures de Aurelio Mazzara, Garrett Gunn, George Vega & Marco Itri

Blank Cover Podcast, couverture de Kibar

Bludhaven knight comics, couverture de Sukesha Ray

CBBST, couverture de Dale Altmann

Comic Grail Vault, couverture de Elvin Ching

Comic Inspiration, couverture de John Giang

Comic Kingdom Creative, couverture de Dave Wilkins

Comic Odyssey, couverture de JP Cuison

Comics And Signatures, couverture de Ze Carlos

Comics Toons & Toys, couvertures de Genki Eguro, K. Okada & Rob Liefeld

Countdown Comics, couvertures de Kickstradomis & John Courtemanche

Davis Rider, couverture de Ito

Dynamic Forces, couverture de Suspiria Vilchez

East Side Comics, couverture de Redcode

ECGCE, couverture de Riley Rossmo

FOC Books, couverture de Naomi Griffin

Found Objects, couverture de Nimit Malavia

Geek Street Productions, couverture de Brett Booth

Geeked Out Comics, couverture de Su Jian

Gotham Central Comics, couverture de Ito

Hachimaull518, couverture de Stan Yak

Hall Of Justice Comics, couverture de Adam Gorham

Heavy Mental, couverture de Jonathan Knight

In This Issue Comics, couverture de Tyrell Cannon

Jolzar Collectibles, couverture de Flops!

KRS Comics, couverture de Sunghan Yune

LeapsLair, couverture de Jeff Monk

Mammoth Comics, couverture de Brad Ashworth

Nefarious Comics, couverture de Jeff Monk

Nerdy Girl Comics, couverture de Tony Trophy

Pop Culture Comics, couverture de Santa Fung & Todd Beats

Pressable Defects Comics, couverture de Ken Lashley & Puppeteer Lee

Prestos Comics, couverture de Troy Little

Pulp Fiction Long Beach, couverture de Erwin Papa

Rose City Comics, couverture de Farel Dalrymple

Sanctum Tattoos And Comics, couverture de Matthew Allison

Scottydew Comics, couverture de Chad Hardin

Sequential Art Comics, couverture de Godtail

Stupid Fresh Mess, LLC, couverture de Skottie Young

Slabulous, couvertures de Joel Herrera, Ryan G Browne & Maria Wolf

Sophie's Timeless Treasures, couverture de Marat Mychaels

StaySweet Comics Corp, couvertures de Martin Zavala, Takumi, Tyler Kirkham & Martin Zavala

Strange Tales To Sell LLC, couvertures de Rudy Ao, Ryan Kincaid & Vzewl

TenFwd Comics, couvertures de Dominic Glover

Thatboychrisp Comics, couvertures de Julian Shaw & Steven Defendini

That Guy Will, couvertures de Vincenzo Riccardi

The Comic Mint, couvertures de Alan Quah

The Comics Den, couvertures de Von Randal

Third Eye Comics, couvertures de Scie Tronc, Wayshak, Jim Rugg, Clay Mann, Nick Dragotta & Daniel Warren Johnson

TN Comic Collector, couverture de Buzz

Top Shelf, couvertures de Caleb Ady, Lucas Lee Garza & Jefter

Trinity Comics, couverture de Laura Rubin

Warrior's Comics & Collectibles, couverture de Adriana Melo

Webster's Vault, couverture de Creees Lee & Todd Beats

White Dog Comics, couverture de Alain Nip & Fadime Yildirim

Wittsknot Comics, couverture de Victor Irizarry & couleurs de Daniel « PeZ! » Lopez

Chainkata #1 sortira le 18 novembre prochain.