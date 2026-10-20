116 couvertures pour Chainkata #1 de Daniel Warren Johnson

La folie des couvertures continue ! Le premier numéro de la prochaine série de Daniel Warren Johnson, Chainkata, proposera pas moins de 116 couvertures. Il s'agit encore de retailer exclusive covers, c'est-à-dire des couvertures exclusives à certains distributeurs. C'est intéressant parce que pour avoir ce genre de couvertures, la boutique doit en commander au moins 500 exemplaires. Nous avons donc un tirage d'environ 60 000 exemplaires, auxquels il faut rajouter les couvertures classiques. L'éditeur a donc confiance dans le succès de sa série. Vous trouverez ci-dessous la liste des couvertures (je n'ai pas compté pour savoir si c'était exhaustif 😅), et un aperçu de quelques unes d'entre elles.
- 4Tress, couverture de Kevin Tran
- 616 Comics, couvertures de Francesco Tomaselli & Jordan Noir
- AC Pop, couvertures de Federico Mele & Wil Shrike
- Beachside Hobbies, couvertures de Aaron Bartling, Chuma Hill, Federico Sabbatini, Marcelo Ventura & Chuma Hill
- Beast Coast Comics, couvertures de Donghee Kim & Jonathan Uribe
- Big Clutch, couverture de Joe Benitez
- Bigg Legg, couvertures de Sean Forney & Sveta Shubina
- Black Saber Comics, couvertures de Aurelio Mazzara, Garrett Gunn, George Vega & Marco Itri
- Blank Cover Podcast, couverture de Kibar
- Bludhaven knight comics, couverture de Sukesha Ray
- CBBST, couverture de Dale Altmann
- Comic Grail Vault, couverture de Elvin Ching
- Comic Inspiration, couverture de John Giang
- Comic Kingdom Creative, couverture de Dave Wilkins
- Comic Odyssey, couverture de JP Cuison
- Comics And Signatures, couverture de Ze Carlos
- Comics Toons & Toys, couvertures de Genki Eguro, K. Okada & Rob Liefeld
- Countdown Comics, couvertures de Kickstradomis & John Courtemanche
- Davis Rider, couverture de Ito
- Dynamic Forces, couverture de Suspiria Vilchez
- East Side Comics, couverture de Redcode
- ECGCE, couverture de Riley Rossmo
- FOC Books, couverture de Naomi Griffin
- Found Objects, couverture de Nimit Malavia
- Geek Street Productions, couverture de Brett Booth
- Geeked Out Comics, couverture de Su Jian
- Gotham Central Comics, couverture de Ito
- Hachimaull518, couverture de Stan Yak
- Hall Of Justice Comics, couverture de Adam Gorham
- Heavy Mental, couverture de Jonathan Knight
- In This Issue Comics, couverture de Tyrell Cannon
- Jolzar Collectibles, couverture de Flops!
- KRS Comics, couverture de Sunghan Yune
- LeapsLair, couverture de Jeff Monk
- Mammoth Comics, couverture de Brad Ashworth
- Nefarious Comics, couverture de Jeff Monk
- Nerdy Girl Comics, couverture de Tony Trophy
- Pop Culture Comics, couverture de Santa Fung & Todd Beats
- Pressable Defects Comics, couverture de Ken Lashley & Puppeteer Lee
- Prestos Comics, couverture de Troy Little
- Pulp Fiction Long Beach, couverture de Erwin Papa
- Rose City Comics, couverture de Farel Dalrymple
- Sanctum Tattoos And Comics, couverture de Matthew Allison
- Scottydew Comics, couverture de Chad Hardin
- Sequential Art Comics, couverture de Godtail
- Stupid Fresh Mess, LLC, couverture de Skottie Young
- Slabulous, couvertures de Joel Herrera, Ryan G Browne & Maria Wolf
- Sophie's Timeless Treasures, couverture de Marat Mychaels
- StaySweet Comics Corp, couvertures de Martin Zavala, Takumi, Tyler Kirkham & Martin Zavala
- Strange Tales To Sell LLC, couvertures de Rudy Ao, Ryan Kincaid & Vzewl
- TenFwd Comics, couvertures de Dominic Glover
- Thatboychrisp Comics, couvertures de Julian Shaw & Steven Defendini
- That Guy Will, couvertures de Vincenzo Riccardi
- The Comic Mint, couvertures de Alan Quah
- The Comics Den, couvertures de Von Randal
- Third Eye Comics, couvertures de Scie Tronc, Wayshak, Jim Rugg, Clay Mann, Nick Dragotta & Daniel Warren Johnson
- TN Comic Collector, couverture de Buzz
- Top Shelf, couvertures de Caleb Ady, Lucas Lee Garza & Jefter
- Trinity Comics, couverture de Laura Rubin
- Warrior's Comics & Collectibles, couverture de Adriana Melo
- Webster's Vault, couverture de Creees Lee & Todd Beats
- White Dog Comics, couverture de Alain Nip & Fadime Yildirim
- Wittsknot Comics, couverture de Victor Irizarry & couleurs de Daniel « PeZ! » Lopez
Chainkata #1 sortira le 18 novembre prochain.
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