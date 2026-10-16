[Sorties Comics] Vendredi 16 octobre

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Les sorties du jour

L’homme invisible (Pas de note) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Jack Griffin a toujours eu l'impression d'être invisible aux yeux de son entourage... mais lorsqu'une expérience scientifique révolutionnaire lui offre vraiment la possibilité de concrétiser son rêve d'invisibilité, personne, pas même la femme qu'il aime, ne pourra se mettre en travers de son chemin. Assistez à la descente légendaire de Griffin dans la folie, tandis que son humanité s'efface peu à peu et que le monstre qui sommeille en lui se révèle, ne laissant place qu'à... l'Homme Invisible ! Contenu vo : Universal Monsters: The Invisible Man #1-4 20.5 €

Batman – Gargoyle of Gotham (Pas de note) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4 22.5 €

Batman – Gargoyle of Gotham (N&B) (Pas de note) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Dans une Gotham City où chaque jour est plus sinistre que le précédent, Batman prend une décision radicale : abandonner définitivement l'identité de Bruce Wayne pour endosser le masque à plein temps. Mais lorsqu'une toute nouvelle galerie de vilains dépravés commence à émerger des profondeurs de la ville, le Chevalier Noir devra affronter la nature même du mal – y compris celui qui se cache dans les recoins les plus sombres de son propre coeur – pour faire face à ce qui menace sa ville. Contenu vo : Batman Gargoyle of Gotham #1-4 29 €

Batman – La Malédiction qui s’abattit sur Gotham (Pas de note) - Urban Comics 16/10/2026 -- Urban Comics Gotham City, les années 1920. Alors qu'un chalutier ramène dans ses cales une découverte archéologique majeure extraite des glaces du Grand Nord, un mal semble se répandre et contaminer lentement la grande métropole et ses habitants. Confronté aux plans du puissant sorcier Ra's al Ghul, Batman semble être le seul capable à pouvoir empêcher le retour sur Terre d'entités cosmiques belliqueuses. Contenu vo : BATMAN: THE DOOM THAT CAME TO GOTHAM #1-3 8.9 €