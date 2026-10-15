  1. Accueil
  2. Marvel
  3. Avengers
  4. VisionQuest : un teaser pour l'épisode 3 et une affiche
Avengers

VisionQuest : un teaser pour l'épisode 3 et une affiche

Par Jeff Source: Comicbookmovie.com 15/10/2026 14:28 0
Le prochain rendez-vous est fixé

Les deux premiers épisodes de VisionQuest sont à présent disponibles sur Disney+. Et s'ils ont été très bien reçus par les critiques et les fans, la team Marvel/Disney n'a pas vraiment le temps de se reposer sur ses lauriers. Ainsi, aujourd'hui, c'est un teaser du prochain épisode qui a d'ores et déjà été dévoilé. Le voici :

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'il y a également une affiche qui a été réalisée. La voici :

Qu'avez-vous pensé de ces deux premiers épisodes ?

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer les comics : Superman

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0