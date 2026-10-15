VisionQuest : un teaser pour l'épisode 3 et une affiche

Le prochain rendez-vous est fixé

Les deux premiers épisodes de VisionQuest sont à présent disponibles sur Disney+. Et s'ils ont été très bien reçus par les critiques et les fans, la team Marvel/Disney n'a pas vraiment le temps de se reposer sur ses lauriers. Ainsi, aujourd'hui, c'est un teaser du prochain épisode qui a d'ores et déjà été dévoilé. Le voici :

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'il y a également une affiche qui a été réalisée. La voici :

Qu'avez-vous pensé de ces deux premiers épisodes ?