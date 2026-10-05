Avengers Endgame devient le plus gros succès de tous les temps au box-office mondial

Sept ans après sa sortie

Avengers: Endgame est de nouveau proposé au cinéma depuis quelques temps. Renommé Avengers: Endgame Encore / Avengers: Endgame Extended, cette version propose quelques scènes supplémentaires afin de mieux faire le lien avec Avengers: Doomsday. Dans les faits, on ne sait pas combien cette opération aura coûté à Marvel. Par contre, nous savons combien elle leur aura rapporté.

En effet, le film leur aura rapporté autant que ce qu'avait réalisé Supergirl durant la durée totale de son exploitation c'est-à-dire 126 millions de dollars supplémentaires à travers la planète. Un petit pas pour Avengers: Endgame mais un grand pas pour l'Histoire du cinéma puisque avec ces millions supplémentaires, le film atteint les 2.925 milliards de dollars. Autrement dit, il passe devant les 2.924 milliards de dollars d'Avatar pour devenir le plus grand succès de tous les temps au box-office mondial.

Félicitations à la team Marvel / Disney.