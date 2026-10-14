[NYCC] Marvel annonce le retour de What the-?!

Personne ne l'avait réclamé et pourtant

On termine (enfin !) les news liées à la New York Comic-Con avec l'annonce d'un nouveau one-shot. Un-shot qui marquera surtout un retour puisqu'il s'agit de What the-?! qui était à l'origine un comics Marvel destiné à s'auto-parodié. Une blague qui aura tout de même duré le temps de 26 numéros répartis entre 1988 et 1993.

Ce retour sera ralisé par pas mal de monde puisque nous aurons Ryan Stegman, Cody Ziglar, Jordan Morris ou encore Eric Glover. Idem côté dessin, nous aurons Annie Wu et Manix mais la liste est loin d'être exhaustive.

Voici le synopsis :

PARCE QUE PERSONNE (À PART STEPHEN WACKER) NE L'A RÉCLAMÉ : « WHAT THE–?! » SORT DE L'OUBLI ! DES CENDRES… attendez, non, je recommence. LA LUMIÈRE A EU SON… non, ce n'est pas ça non plus… QUI A DÉCRÉTÉ QU'UN COMIC DOIT ÊTRE BON ??? LE MAGAZINE MARVEL DE LA RIGOLADE ET DU CHAOS vous propose les histoires les plus sérieuses, intelligentes et stimulantes du monde des comics. Pas seulement des mots : il y a aussi des images ! En bonne vieille quadrichromie (CMJN) ! Entre vos mains, VOUS AVEZ LE POUVOIR ! LE POUVOIR… de dépenser 4,99 $ (plus taxes, dans le New Jersey) pour préserver l'héritage Marvel que vous connaissez et aimez. Les comics, c'est censé être amusant !

Sortie prévue pour le mois de janvier.

En manque de lecture ? Voici quelques conseils :