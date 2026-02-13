  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Spider-Noir : Analyse du trailer

Par Jeff 13/02/2026 09:40 0
Que peut-on en dire ?

Après son rôle dans Spider-Man : Into the Spider-verse, Nicolas Cage interprète Ben Reilly alias Spider-Noir, dans une série inspirée des films noirs du vieil Hollywood. Spider-Noir est prévu pour mai 2026.

 

Si vous ne connaissez pas Spider-Man Noir, nous vous conseillons Spider-Man noir - Les illusions perdues. Si vous désirez ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

Les lectures marquantes d'Image Comics selon MDCU

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0