Spider-Noir : Analyse du trailer

Que peut-on en dire ?

Après son rôle dans Spider-Man : Into the Spider-verse, Nicolas Cage interprète Ben Reilly alias Spider-Noir, dans une série inspirée des films noirs du vieil Hollywood. Spider-Noir est prévu pour mai 2026.

Si vous ne connaissez pas Spider-Man Noir, nous vous conseillons Spider-Man noir - Les illusions perdues. Si vous désirez ce titre et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

