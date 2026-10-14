[NYCC] Marvel X Kadokawa : les cinq manga Marvel se dévoilent

Spider-Man, Deadpool, Iron Man, Spider-Gwen et Venom

L'annonce à proprement parler avait été faite lors de la San Diego Comic Con. Mais au-delà de l'annonce en elle-même, nous n'avions eu que peu d'information concernant les cinq manga Marvel. C'est donc finalement à la Comic Con de New-York que l'éditeur a dévoilé tous les détails.

On commence avec Spider-Man: Shibuya Cross Line par Tokitokoro.

Haruto Hachidori, un lycéen, qui acquiert des pouvoirs arachnéens après avoir été mordu (ndlr : la présentation mentionnait "piqué" et non "mordu" mais nous partons d'une principe qu'il y a eu une erreur) par une araignée de sanctuaire. Alors qu'il enquête sur une série de meurtres dans la région de Tokyo, il croise la route de Daredevil, un avocat justicier, ainsi que celle d'un individu froid et assoiffé de vengeance.

Voici les images :

Le deuxième manga est Deadpool: Millionaire with a Mouth par Momoi Baisuke.

Après avoir rejoint les Avengers, Wade Wilson devient une superstar mondiale et fonde « Deadpool Heroes for Hire » pour gérer l'afflux de demandes découlant de sa nouvelle notoriété.

Le troisième manga est Iron Man - I am Iron Man par Teru.

Tony Stark, scientifique et président d'une entreprise d'armement, est attaqué par une organisation terroriste lors d'une démonstration d'armes en Afghanistan.

Le manga suivant est Spider-Gwen: Her big debut par Yamada Ryusei.

Gwen Stacy, lycéenne et batteuse, est mordue par une araignée radioactive et devient Ghost-Spider. Elle doit concilier la protection de sa ville avec les conflits impliquant son père policier, sa vie de musicienne et ses études.

Enfin, le dernier manga est Venom: Lethal Protector par Peperon.

Eddie Brock, un journaliste déchu, s'unit à un symbiote partageant sa haine de Spider-Man, donnant ainsi naissance à Venom et s'engageant dans une violente quête de vengeance.

Que pensez-vous de ce projet ? Est-ce que l'un de ces titres vous fait de l'oeil ?