[NYCC] Marvel annonce Immortal Soldiers #1 par Chip Zdarsky et Christian Rosado

Le monde ne fait plus confiance aux super-héros pour le sauver

C'est une fois encore à la New York Comic Con 2026 que la chose a été annoncée. Plus précisément, c'est lors du panel Marvel Comics: House of Ideas que l'éditeur a annoncé l'arrivée du one-shot Immortal Soldiers #1. Il sera écrit par Chip Zdarsky et dessiné Christian Rosado. Zdarsky oblige, le titre s'inscrira dans le prolongement des évènements d'Avengers: Armageddon actuellement proposé par le scénariste canadien. La cover sera de Ben Harvey et une variante sera proposée par Mark Chiarello.

Voici le synopsis :

Avengers : Armageddon n'a pas mis fin à la guerre – il l'a déclenchée ! Un numéro unique explosif qui prépare le terrain pour une nouvelle année d'histoires et de mystères. Alors que le monde ne fait plus confiance aux super-héros pour le sauver, la Terre a pourtant toujours besoin d'être sauvée. Qui se lèvera pour veiller sur la planète au moment où nous en avons le plus besoin ?

Et voici la cover :

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :