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Fin de tournage pour Sex Criminals, l'adaptation du comics de Chip Zdarsky et Matt Fraction

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 13/10/2026 17:01 0
Place à la post-production

Petite news rapide afin de signaler que le tournage de Sex Criminals est à présent bouclé. L'annonce a été faite via les réseaux sociaux par Emily V. Gordon, la productrice exécutive de la série. Sex Criminals passe donc dès maintenant à l'étape de la post-production (qui devrait être relativement courte).

Pour rappel, la première saison tiendra en huit épisodes. La date de diffusion n'est pas encore tombée. 

Pour ce qui est des comics, Urban Comics a annoncé qu'ils les proposeraient une nouvelle fois pour le public français. Le premier tome était attendu pour le mois d'octobre mais il semblerait qu'il pointera le bout de son nez plutôt en janvier 2027.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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