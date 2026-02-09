Quel rôle pour Vincent D'Onofrio dans The Beauty ?

D'Onofrio, toujours au top !

Attention, cette news va aborder le tout dernier épisode diffusé de la série TV The Beauty. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il y a une poignée de jours a été diffusé le tout dernier épisode en date de The Beauty à savoir l'épisode 1x05 : Beautiful Billionaires. Un épisode qui nous aura permis de voir une frimousse bien appreciée des fans de comics puisqu'il s'agit de celle de Vincent D'Onofrio qui campe depuis plusieurs années maintenant le rôle du Caïd dans la série TV Daredevil et sa suite Daredevil: Born Again. En quoi consistait son rôle ? Comment s'en est-il sorti ? Est-ce un rôle important ? Rassurez-vous, l'acteur a été fidèle à lui-même autrement dit, il aura été excellent. D'ailleurs, il s'agit clairement de l'un des points forts de la série. Les acteurs s'éclatent (notamment Anthony Ramos) et cela fait plaisir à voir.

Pour ce qui est de son rôle, il aura été à la fois important... et très secondaire. En effet, l'acteur a tenu le rôle de Byron Forst. Autrement dit, il a campé l'un des personnages principaux. Par contre, il est à noter qu'il a incarné le personnage AVANT sa transformation. Pour rappel, le principe de The Beauty, c'est qu'il est possible (par voie sexuelle ou par seringue) de se transformer en véritable apollon. D'Onofrio tenait la version avant transformation lors d'un flashback. Autrement dit, on ne devrait plus le revoir (sauf nouveau flashback) puisque le personnage de Forst après transformation (le "Forst 2.0") est, bien évidemment, tenu par Ashton Kutcher.

Vous trouverez ci-dessous un petit "avant / après" :

