[NYCC] Dark Horse annonce Dungeons & Dragons: Dark Sun par Dan Abnett et Nil Vendrell

Dark Sun, l'un des univers les plus brutaux de Donjons et Dragons

Dark Horse et Wizards of the Coast (Hasbro) ont annoncé lors de la Comic-Con l'arrivée d'une nouvelle trilogie de graphic novels se déroulant dans l'un des univers les plus brutaux de Donjons et Dragons : Dark Sun. Le premier des trois ouvrages portera le nom de Dungeons & Dragons: Dark Sun Volume 1, tout simplement, et sera écrit par Dan Abnett (Les Gardiens de la Galaxie, Warhammer 40,000, 2000 AD) et dessiné par Nil Vendrell (Shirtless Bear-Fighter, Redfork, The Witcher).

Voici le synopsis :

Une équipe improbable d'anti-héros lutte pour sa survie dans les terres désolées d'Athas, ravagées par la magie ! Ce roman graphique indépendant à couverture rigide est le compagnon idéal du nouveau livre de jeu de rôle \*Dark Sun\*. Sur Athas, chaque jour marque la fin du monde. Au cœur d'une étendue aride souillée par la magie psionique, des survivants impitoyables se disputent les restes dans l'ombre des rois-sorciers. Ici, la générosité peut vous coûter la vie. Mais cela n'empêchera pas Tikat — un gladiateur Thri-kreen insectoïde, aussi optimiste que redoutable — de tenter de prêter main-forte. Ainsi, lorsque Wik, l'ami de Tikat, est pris pour cible par un ennemi puissant, Tikat se porte volontaire pour lui servir de garde du corps. S'ensuit une course-poursuite effrénée à travers la cité de Tyr, alors que Tikat et ses compagnons réticents sont traqués par les agents d'une menace maléfique sans visage. Pour s'en sortir vivants, ils devront surmonter les innombrables dangers de Dark Sun : voyous meurtriers, psioniques cruels, cannibales affamés et la terre elle-même ! Qui survivra ?

Il sortira le 20 avril 2027 pour 17,99 $.