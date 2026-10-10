Petit point sur Lanterns épisode 8

Qu'en avons-nous pensé ?

Huitième et dernier épisode, "Dirt and Stars" souffre de quelques incohérences et de faiblesses (parfois assez importantes) qui rendent ce final en dessous du reste de la saison, mais n'entâche pas l'expérience de toute la série, et possède même des qualités très intéressantes.



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