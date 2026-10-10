  1. Accueil
  2. Le site
  3. MDCU
  4. Petit point sur Lanterns épisode 8
MDCU

Petit point sur Lanterns épisode 8

Par The_Crusader 10/10/2026 16:02 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Huitième et dernier épisode, "Dirt and Stars" souffre de quelques incohérences et de faiblesses (parfois assez importantes) qui rendent ce final en dessous du reste de la saison, mais n'entâche pas l'expérience de toute la série, et possède même des qualités très intéressantes.


Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives Twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity #greenlantern #dccomics #dcu #lanterns

The_Crusader

Martin, 23 ans Étudiant sur Bordeaux J'écris des trucs sur des trucs que j'aime

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Lanterns

Lanterns
Créé par : Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King
Année : 2026

Les Green Lantern sont des gardiens de la paix intergalactiques qui portent des anneaux leur conférant des pouvoirs extraordinaires. Hal Jordan, un Green Lantern expérimenté s'associe avec une nouvelle recrue, John Stewart. Ils enquêtent...

La rédac vous recommande

RetroComics

RetroComics : Les Tortues Ninjas chez Image Comics

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0