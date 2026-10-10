[NYCC] Grant Morrison au scénario de James Bond : Sunbreaker chez IDW

Morrison. Grant Morrison.

Grosse nouvelle du côté indé de la force lors de la comic-con de New-York puisqu'il a été annoncé que Grant Morrison serait sur le scénario d'une série pour l'IDW. Et on ne parle pas d'un petit univers puisqu'il s'agit de celui de James Bond. Intitulée Sunbreaker, cette mini-série tiendra en six numéros.

Pour ce qui est du contenu, Morrison a d'ores et déjà donné pas mal d'éléments. Voici ce qu'il a déclaré :

Salut New York. J'espère que vous profitez bien de la convention. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais quelques menaces pesant sur le monde libre exigent notre attention. Heureusement, nous avons l'homme de la situation. Bond. James Bond 007. Je suis Morrison, Grant Morrison, scénariste de la nouvelle bande dessinée James Bond chez IDW. Nous propulsons Bond dans le monde actuel, marqué par les guerres dans le désert, les IA rebelles, les fake news, les milliardaires malfaisants et les attaques contre la démocratie. Entre nouveaux véhicules, gadgets inédits et un nouvel ennemi redoutable, James Bond devra relever le défi de sa vie et affronter l'effondrement de l'ordre mondial qu'il a juré de défendre. Nous espérons que vous nous rejoindrez — que vous préfériez votre cocktail secoué ou à la cuillère — pour cette aventure mouvementée où Bond défie le monde entier dans Sunbreaker, à paraître prochainement.

Aucun artiste n'a été annoncé pour le moment.