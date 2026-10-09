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Marvel

Aperçu des 2èmes numéros de la gamme Midnight

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 09/10/2026 17:42 0
X-Men, Fantastic Four et Spider-Man

La ligne Midnight est pour le moment composée de 3 séries : Midnight X-Men, Midnight Fantastic Four et Midnight Spider-Man. Elles ont été lancées cette semaine avec leurs numéros 1. Marvel vient de donner un aperçu de la suite, donc des numéros 2 qui sortiront tous les 3 le 18 novembre prochain. Voici ce qui nous attend.

MIDNIGHT X-MEN #2
Scénario : JONATHAN HICKMAN — Dessin : MATTEO DELLA FONTE
Mange. Proie. Aime. (Eat. Prey. Love. en VO, jeu de mots avec le titre du film Eat Pray Love, "Mange, prie, aime" en français)

MIDNIGHT FANTASTIC FOUR #2
Scénario : BENJAMIN PERCY — Dessin : KEV WALKER
Reed Richards - hanté par un passé dont il se souvient à peine et par une percée scientifique qu'il comprend tout juste - entame sa fragile relation de travail avec Sue, Johnny et Ben chez Storm Systems. Ils s'apprêtent à mettre à l'épreuve l'une de leurs théories - une théorie qui revisitera et redéfinira les périls de l'ère atomique.

MIDNIGHT SPIDER-MAN #2
Scénario : PHILLIP KENNEDY JOHNSON — Dessin : SCIETRONC
Où est Peter Parker ? Un nouvel employé d'Oscorp a disparu. Un assistant d'enseignement new-yorkais a disparu. Dans le Queens, un technicien des services municipaux n'a pas pointé ce matin. Et, pour une raison inconnue, des sous-traitants de la défense d'Oscorp passent au peigne fin les bandes de surveillance de leur immeuble... à la recherche d'une araignée. Où est Peter Parker ?

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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