[NYCC] Marvel annonce la série TV Zodiac et d'autres choses

Les annonces du NYCC de Marvel Television

Le panel Marvel Television à la NYCC a révélé quelques projets à venir sur le petit écran. L'annonce la plus majeure est probablement l'arrivée de Zodiac sur Disney+ en 2028. Présentée comme un thriller d'espionnage, la série n'a révélé aucun détail supplémentaire d'histoire, de personnage ou de casting. Il s'agit peut-être d'un nom de code, car le lien avec les comics est difficile. Le "A" semble en tout cas faire allusion au S.H.I.E.L.D., donc peut-être une suite à Agents of SHIELD réclamée par certains ?

Les autres annonces concernent notamment des animes. Marvel Zombie sera de retour l'année prochain pour une série de 3 épisodes, et au rythme d'un épisode par an. Voilà le programme : The Winter Soldier en 2027, The Fist of Khonshu en 2028 et The Last Guardian en 2029. Les sorties seraient vers Halloween. La saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man a le droit à une nouvelle affiche, et une date plus précise : elle arrivera sur Disney+ le 13 janvier. Enfin une bande annonce pour la saison 3 de X-Men '97 a montré Deadpool et She-Hulk (même si ça pourrait être Morph).

En outre, une bande annonce de la troisième et dernière saison de Daredevil: Born Again a été projetée. On y voit les Defenders se réunir, Bullseye apparaît dans son costume intégral, et Matt Murdock, selon les témoignages, confectionne un costume de fortune à partir de son uniforme de prisonnier.

Et pour finir, VisionQuest a le droit à une nouvelle affiche :