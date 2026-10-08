Pour Ethan Van Sciver, les scénaristes de Lanterns devraient avoir honte

Le dessinateur américain n'est pas DU TOUT satisfait

Maintenant que la première saison de la série Lanterns est derrère nous, tout le monde y a été de son petit commentaire. Mais bien sûr, certains commentaires méritent peut-être une oreille plus attentive que d'autres. Dans le cas présent, il est difficile de ne prendre en considération la déclaration d'Ethan Van Sciver. Tout d'abord parce que, justement, il ne s'est pas contenté d'un petit commentaire mais aussi et surtout parce que le dessinateur s'est illustré sur des univers tels que Superman/Batman, les X-Men, Flash et surtout Green Lantern. Et comme vous allez pouvoir le constater, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas beaucoup apprécié la série !

Voici ce qu'il a déclaré :

Il n'aurait pas dû être difficile de faire traverser l'enfer à ces personnages tout en les faisant en ressortir grandis à l'épisode huit ; au lieu de cela, vous les avez souillés et détruits. Tous. Même les Manhunters sont rabaissés par cette série. John est un connard égoïste et ignoble. Kerry est une meurtrière monstrueusement stupide et lâche, les Gardiens sont soit des comploteurs bizarres, soit totalement absents, Guy est une mauviette, et Hal... pourquoi avoir eu besoin de le tuer d'une manière aussi creuse, gratuite, profondément déprimante et malsaine ? Il y a un problème profond au sein de toute votre équipe de scénaristes. Je n'arrive pas à croire que James Gunn, célèbre pour Les Gardiens de la Galaxie, ait pu laisser ce cauchemar malsain côtoyer ses films de super-héros généralement divertissants. Vous devriez tous avoir honte de cet échec cuisant.

Van Sciver s'est également placé du côté de nombreux fans qui partaient du principe que les scénaristes détestent Hal Jordan, tout simplement. Ainsi, pour le dessinateur, en voulant rabaisser Hal, ils ont "tué la décence, la loyauté et l'âme de John".

Son verdict final ? Il a mis la note de 1/10, le point ayant été donné pour Kyle Chandler en Hal Jordan.

Pour les intéressés, nous vous donnons rendez-vous demain 20h pour parler de Lanterns sur Twitch !