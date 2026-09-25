Sara Gilbert au casting de The People vs. Gorilla Grodd

Dans le rôle d'une journaliste

Il y a un mois, on apprenait la production de la série TV The People VS Gorilla Grodd, en lien avec le DC Universe de James Gunn. La série mettra en vedette Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Jimmy Tatro dans celui de Gorilla Grodd, aux côtés de personnages secondaires de l'univers Superman : Beck Bennett en Steve Lombard, Mikaela Hoover en Cat Grant et Wendell Pierce en Perry White, entre autres.

Nous apprenons maintenant que Sara Gilbert (The Connors, The Big Bang Theory) sera aussi au casting. Selon Deadline, elle incarnera "une journaliste importante". Le site évoque l'hypothèse de Lana Lang, Vesper Fairchild ou Vicki Vale, mais vu les personnages issus du Daily Planet dans le casting, il s'agirait plutôt de Heather Kelley.

Pour rappel, Kelley était une journaliste du Daily Planet et présentatrice de l'émission "News Around the World", introduite dans les pages de Superman comme un potentiel nouvel intérêt amoureux pour Clark Kent.