Et toujours toutes ses dents !

MAJ : DC a dévoilé d'autres couvertures pour les 40 ans de Watchmen, en plus de celles de Batman #15, Justice League Unlimited #25 et Detective Comics #1115 que l'on avait déjà. Il en manque donc plus que deux : Superman #44 et Green Lantern #41.

Le mois prochain, nous fêterons les 40 ans de Watchmen. Et bien évidemment, DC Comics ne va manquer l'occasion de célébrer l'un des comics qui a, excusez du peu, transformé l'industrie de la BD américaine. Pour cela, l'éditeur a annoncé une série de variant covers afin de couvrir les sorties du mois de novembre 2026. De grands noms tels que Frank Quitely, Dan Mora and Clay Mann, with Nicola Scott, Rafael Grampa, Chris Bachalo, Mahmud Asrar, Gerald Parel, Jorge Fornes, Mikel Janin, Rafael Albuquerque ou encore Dan Hipp ont d'ores et déjà été annoncées.

Voici les numéros concernés :

LEGION OF SUPER-HEROES #3 CVR F RAFAEL GRAMPA

BATMAN #15 CVR F FRANK QUITELY

NIGHTWING #144 CVR D NICOLA SCOTT

DETECTIVE COMICS #1115 CVR D DAN MORA

SUPERMAN #44 CVR E CHRIS BACHALO

ACTION COMICS #1104 CVR D MAHMUD ASRAR

SUPERGIRL #19 CVR E GERALD PAREL

WONDER WOMAN #39 CVR E JORGE FORNES

EMPEROR AQUAMAN #23 CVR D MIKEL JANIN

JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #25 CVR F CLAY MANN

FLASH #39 CVR D RAFAEL ALBUQUERQUE

GREEN LANTERN #41 CVR D DAN HIPP

Voici les covers :

Comme mentionné, Watchmen est un incontournable de la bande dessinée et l'un des trois-quatre titres à avoir fait passer l'industrie du comics de l'âge de bronze à l'âge moderne. A ce titre, nous ne pouvons que vous le conseiller. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour aller plus loin :