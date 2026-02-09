  1. Accueil
[Preview VO] Absolute wonder Woman 2026 Annual #1

09/02/2026
Vaut-il la peine de prendre un très grand risque pour réparer une seule injustice ?

La preview VO d'Absolute Wonder Woman 2026 Annual #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kelly Thompson et est dessiné par Mattia De Lulia (que nous retrouverons également à la cover principale). Edité par DC Comics, il sortira ce mercredi 11 février pour 5.99$.

Le premier numéro annuel d'Absolute Wonder Woman est enfin là ! L'expérience d'être brièvement devenue Méduse pour sauver Gateway City a profondément marqué Diana. Hantée par ce souvenir, elle n'a jamais cessé de chercher des réponses auprès des dieux. Ses prières à Athéna sont restées sans réponse… jusqu'à présent. Si elle veut obtenir justice, la mission est périlleuse et incertaine. Vaut-il la peine de prendre ce risque pour réparer une seule injustice ? Le talentueux dessinateur Mattia de Iulis revient sur la série pour une épopée visuellement spectaculaire, mêlant crimes mythologiques et rédemption personnelle !

 

 

 

 

  

 

Pour les intéressés, le premier tome d'Absolute Wonder Woman est toujours disponible. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

