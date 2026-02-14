X-Men Shadows of Tomorrow (Rogue, Cyclops, Deadpool, Storm, Magik and Colossus, Inglorious X-Force)

Après l'event Age of Revelation, il sera temps de relancer la machine X-Men. Et quoi de mieux pour marquer le coup que de mettre en place un énième relaunch. En quoi consiste ce relaunch ? Quelles sont les séries annoncées ? Lesquelles sont régulières ? Lesquelles sont accessibles ? Et surtout... que valent-elles ? Nous allons voir tout cela ensemble !
Séries abordées :
- Rogue
- Cyclops
- Inglorious X-Force
- Deadpool: Wade Wilson
- Magik and Colossus
- Storm
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity
Commentaires