X-Men Shadows of Tomorrow (Rogue, Cyclops, Deadpool, Storm, Magik and Colossus, Inglorious X-Force)

Faisons le point sur le relaunch Marvel !

Après l'event Age of Revelation, il sera temps de relancer la machine X-Men. Et quoi de mieux pour marquer le coup que de mettre en place un énième relaunch. En quoi consiste ce relaunch ? Quelles sont les séries annoncées ? Lesquelles sont régulières ? Lesquelles sont accessibles ? Et surtout... que valent-elles ? Nous allons voir tout cela ensemble !

Séries abordées :

- Rogue

- Cyclops

- Inglorious X-Force

- Deadpool: Wade Wilson

- Magik and Colossus

- Storm

