Nouveaux posters pour VisionQuest

Trois pour le prix d'un

VisionQuest, c'est le mois prochain. A ce titre, il n'est pas surprenant de voir la campagne promotionnelle s'intensifier. C'est le cas aujourd'hui encore avec l'arrivée d'une nouvelle vague de posters. L'occasion pour nous de revoir Paul Bettany en Vision mais également l'exceptionnel James Spader en Ultron, entre autres.

Les voici :

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici également une image tirée de la série :

Pour rappel, VisionQuest débutera le 14 octobre 2026 sur Disney+.