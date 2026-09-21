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Nouveaux posters pour VisionQuest

Par Adrien L. Source: CBM 21/09/2026 16:10 0
Trois pour le prix d'un

VisionQuest, c'est le mois prochain. A ce titre, il n'est pas surprenant de voir la campagne promotionnelle s'intensifier. C'est le cas aujourd'hui encore avec l'arrivée d'une nouvelle vague de posters. L'occasion pour nous de revoir Paul Bettany en Vision mais également l'exceptionnel James Spader en Ultron, entre autres.

Les voici :

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici également une image tirée de la série :

Pour rappel, VisionQuest débutera le 14 octobre 2026 sur Disney+.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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VisionQuest

VisionQuest
Créé par : Terry Matalas
Année : 2026

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