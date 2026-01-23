Les titres des épisodes de Wonder Man ont été révélés

Huit épisodes, huit titres

Petite news rapide afin de signaler que les titres des épisodes de la prochaine série Marvel, Wonder Man, ont été dévoilées.

Vous trouverez l'annonce ci-dessous :

Et vous trouverez la liste de manière plus lisible ci-dessous :

1. Matinee

2. Self-tape

3. Pacoima

4. Doorman

5. Found footage

6. Call back

7. Kathy Friedman

8. Yucca Valley

