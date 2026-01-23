  1. Accueil
  2. Marvel
Marvel

Les titres des épisodes de Wonder Man ont été révélés

Par Jeff Source: Cbm 23/01/2026 09:44 0
Huit épisodes, huit titres

Petite news rapide afin de signaler que les titres des épisodes de la prochaine série Marvel, Wonder Man, ont été dévoilées.

Vous trouverez l'annonce ci-dessous :

Et vous trouverez la liste de manière plus lisible ci-dessous :

1. Matinee

2. Self-tape

3. Pacoima

4. Doorman

5. Found footage

6. Call back

7. Kathy Friedman

8. Yucca Valley

 

Pour les intéressés, sachez que nous traiterons de la série lors de notre prochain live Twitch soit jeudi prochain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

10 comics qu'il ne fallait surtout pas rater en 2018

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0