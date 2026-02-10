[Preview VO] Witchblade Annual 2026 #1

Ian Nottingham est au cœur de cette anthologie palpitante !

La preview VO de Witchblade Annual 2026 #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Marguerite Bennett, Marc Silvestri, Ryan Cady, Matt Hawkins et est dessiné par Giuseppe Cafaro, Pat Boutin, Gibran Ferdian, Steve Firchow, Robert Willis. Aux covers, nous aurons une fois encore Giuseppe Cafaro mais également Gibran Ferdian. Edité par Image Comics, il sortira ce mercredi 11 février pour 5.99$.

Ian Nottingham est au cœur de cette anthologie palpitante, qui comprend trois récits de douze pages se déroulant avant, pendant et après sa relation avec Sara Pezzini. Découvrez non seulement la formation et les aventures d'Ian au service de Kenneth Irons, mais aussi la tragédie qui a marqué sa vie – et jusqu'où il est prêt à aller pour reconquérir son amour perdu. Apprenez pourquoi Ian a trahi Sara… et ce que l'avenir leur réserve. Sans oublier : les secrets de la Sickle Key !