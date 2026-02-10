Nouveau trailer pour Scott Pilgrim EX

Plus qu'un petit mois d'attente !

Ce n'est pas le projet dont on parle tous les jours et pourtant, Scott Pilgrim EX est bien évidemment toujours sur les rails. Et aujourd'hui, le jeu refait parler de lui grâce à un nouveau trailer dévoilé par Tribute Games et centré sur le gameplay du jeu. Pour rappel, le jeu est chapeauté par Bryan Lee O'Malley soit le créateur du comics éponyme. La sortie est prévue pour l'an prochain. Comme vous allez le constater avec la vidéo dévoilée, la mécanique est la même que celle de l'ancien jeu vidéo Scott Pilgrim soit un beat them up version 16 bits.

Voici le trailer :

Pour rappel, un premier trailer avait d'ores et déjà été dévoilé lors de la dernière Comic Con. Si vous l'aviez manqué, vous le retrouverez ici.

Si vous désirez vous procurer le premier tome de Scott Pilgrim et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez en cliquant ici.

La sortie du jeu est prévue pour le 3 mars 2026.