[Sorties Comics] Jeudi 05 février

Par CaptainMDCU 05/02/2026 00:00 0
Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour

Farmhand T05
05/02/2026 -
(Pas de note)
- Delcourt
Cinquième et ultime tome de cette série horrifique, menée de main de maître par Rob Guillory, le co-créateur de Tony Chu, Détective Cannibale. Jedidiah Jenkins est agriculteur, mais il ne cultive ni le maïs ni le soja. Il cultive en réalité des organes humains prêts à l'emploi et à cicatrisation rapide. Vous avez perdu un doigt ? Besoin d'un nouveau foie ? Il a tout prévu. Malheureusement, au plus profond du sol de la ferme familiale Jenkins, une plante maléfique a également pris racine...
18.5 €
Farmhand T05

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

