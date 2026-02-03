Les adaptations de comics de 2026 : à quoi s'attendre

Peu de films mais beaucoup de séries

Avec 2025 derrière nous, il est temps de regarder vers l'avenir et de se projeter dans les adaptations de comics à venir pour 2026 !

Films 2026

Batman: Knightfall

L’animation ne sera pas en reste cette année, même si ça sort directement en direct-to-video. Notamment avec une adaptation ambitieuse de Batman: Knightfall en plusieurs parties, marquant le retour de films d'animation DC après l'adaptation de Watchmen en deux parties. Le premier film Batman: Knightfall Part 1: Knightfall aura le réalisateur Jeff Wamester (Batman : The Long Halloween) et le scénariste Jeremy Adams (Dawn of Green Lantern, Flash Infinite) aux commandes du projet.… et c’est tout. Depuis son annonce en octobre 2025 à la Comic-Con de New-York, on n’a pas eu plus d’informations. Mise à part spéculer sur ce qui va être abordé ou non dans cette adaptation. En effet, pour ceux qui l’ont lu, Knightfall ne contient pas que du bon.

On n’a eu aucune image pour se faire une idée de la patte graphique ou du casting vocal, ni de date de sortie à part un vague 2026. Donc à suivre.

Supergirl

C’est DC qui ouvrira le bal des adaptations cinématographiques super-héroïques cette année avec Supergirl. La première bande-annonce a une ambiance visuelle plutôt éloignée du comics dont il s’inspire. Il met en avant le côté fun et action d'un film blockbuster américain classique. En l’état le film à l’air d’être un film d’action de super-héroïnes classique. Représentatif du produit final ou simple manière de donner envie au grand public ? Il reste à voir quel ton aura le film sur la durée, le comic de King étant quand même bien sombre et sérieux. Comics qui devrait être la source principale d’inspiration mais pas à 100% non plus, donc même les lecteurs devraient s’attendre à quelques changements (comme le design de Krem ou la présence de Lobo).

L'année 2026 sera aussi l’année test, qui permettra à des nouvelles voix (autre que James Gunn) de montrer ce qu’ils peuvent apporter à ce nouveau DCU qui affiche encore beaucoup la patte de l’auteur qui a lancé ce nouvel univers partagé DC. Une année donc riche en apprentissage et révélations sur la longévité et la diversité de cet univers cinématographique. Le film sort le 24 juin 2026.

Spider-Man: Brand New Day

Le retour de Spider-Man au cinéma est un petit événement, surtout que ça marque le quatrième film solo de la version de Tom Holland. Un petit teaser et des très bonnes photos prises durant un tournage en Écosse ne donnent pour le moment que des bons signaux. Une Araignée qui protège son quartier, dans une tenue revue pour coller plus aux comics et qui fonctionne très bien. On ne sait pas grand-chose du scénario, seulement le casting qui promet le retour d’anciens personnages (Hulk, Scorpion) et de nouveau (Tombstone, Punisher), donc je recommande encore une certaine prudence, on risquerait de s’emmêler avec tous ces personnages. Ce ne serait pas la première fois que Sony nous déçoit sur ce plan là. Et en prime, des rumeurs sur Sadie Sink (Stranger Things) qui devrait incarner un personnage important, enflamme la toile (vous avez capté la blague ?) .

Le film atteindra-t-il le milliard de dollars comme son prédécesseur ? Réponse le 29 juillet 2026 au cinéma !

Clayface

Si ça vous manque de voir Gotham au cinéma, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la retrouver avec le film Clayface. C'est une nouvelle origin story sur un vilain de Batman. On ne sait pas grand chose pour le moment, il devrait être sur ton horrifique et fait partie du nouvel univers partagé de DC, James Gunn étant convaincu par le scénario (provenant en grande partie de Mike Flanagan, très bon maître de l'horreur moderne).

Je n'ai pas d’attente pour ce film, mais j'avoue être curieux de la proposition, sachant que le personnage a des pouvoirs très intéressants et le réalisateur veut jouer avec le body horror que permet ses pouvoirs. C’est l’acteur Tom Rhys Harries qui incarne le rôle titre et les quelques photos de tournage mettent l’accent sur un certain expressionnisme dans le style du film et un Gueule d’Argile encore à forme humaine bien amoché.

Ce nouveau film du DCU a pour date de sortie le 11 septembre 2026.

Avengers: Doomsday

C’est sûrement la plus grosse attente pour la fin d’année 2026, notamment pour Kevin Feige et Disney avec ce film qui porte beaucoup d’espoir pour le MCU.

Bon, c’est exagéré de dire que c’est le film qui doit sauver le MCU mais après plusieurs films qui n’ont pas trouvé le succès attendu, l’univers Marvel a besoin d’un nouveau gros succès. Notamment donner une conclusion satisfaisante à la Saga du Multivers qui a changé de direction en cours de route après l’abandon du personnage de Kang, au vu des déboires de l’acteur.

La nouvelle saga du MCU commence avec Doomsday puis Secret Wars qui devrait mettre fin aux histoires du multivers, ou en tout cas bien ralentir tout ça (pour amener vers un reboot ?) si on suit un minimum le récit d’Hickman. On est au courant de pas mal de retour de personnages peu utilisés dans le MCU, de personnages datant d’avant le MCU et les quelques teasers déjà sortis nous donnent un peu le ton et les personnages qui seront le centre de l’attention. Va t-on enfin reconstruire des Avengers un peu crédibles ? Va t-on donner le quatrième au revoir pour les personnages des films de la Fox ? Robert Downey Jr. sera-t-il un bon Doom ? Quid des New Avengers dans tout ça ? Bref plein de questions et une lourde tâche pour l'événement Marvel de l’année.

Réponse le 16 décembre 2026.

Séries TV 2026

Vision Quest

Une mini-série qui doit répondre à une interrogation laissée en suspens depuis WandaVision (5 ans mine de rien !), qu’est devenue la Vision Blanche ? Pour l’instant, on sait qu’on devrait y voir le retour d’anciens personnages comme Ultron (avec James Spader de retour également), et que la série devrait continuer les intrigues de la famille Maximoff avec la présence de Tommy d’Agatha All Along mais également Billy. On n’a pas de date de sortie pour le moment à part un vague 2026.

Spider-Noir

Un des rares projets de Sony pour étendre l’univers de Spider-Man qui c'est finalisé et va arriver en streaming. Avec Nicolas Cage pour incarner Ben Reily alias Spider-Man Noir. C’est aussi un projet où on ne sait pas grand-chose non plus, mis à part qu'il doit se dérouler dans l'univers de Spider-Man Noir, et que Ben est en fin de carrière de super-héros, après avoir été le seul héros de New-York durant les années 30. Les 8 épisodes qui composent cette saison sortiront en deux versions : une en noir et blanc, et une autre en couleurs.

Là aussi, à part 2026, pas plus de précisions sur la date de sortie. Le poster est cool cependant.

The Beauty

La série est en cours de diffusion donc difficile d’établir un portrait complet de la série. Il y a du bon et du moins bon mais il est important et plutôt agréable de voir un comics indépendant adapté dans une tentative honnête et un peu sérieuse dans sa intention de bien faire les choses, et avec un peu de budget pour produire tout ça. Pas mal de noms intéressants au casting (Anthony Ramos, Ashton Kutcher, Evan Peters) et la série est chapeautée par Ryan Murphy (American Horror Story, Monsters : Jeffrey Dahmer…). À suivre donc, pourvu que cela mène à d’autres projets comme celui-ci. Vous pourrez retrouver notre avis sur les trois premiers épisodes dans cette vidéo, en attendant notre avis final qui arrivera dans quelques semaines.

Wonder Man

L’année 2026 s’annonce un peu moins fournie en nouvelles séries TV du MCU (ce qui n’est peut-être pas plus mal ?). Prévu à l’origine pour fin 2025, la sortie a été décalée à la fin janvier 2026 pour un projet qui s’annonce dans la même veine que les séries The Studio ou The Franchise. À savoir une série méta sur le MCU où Simon Williams auditionne pour le rôle de Wonder Man, avec l'aide de Trevor Slattery, le faux Mandarin d’Iron Man 3. Supervisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux), et avec Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley dans les rôles principaux, pas grand monde n'attendait cette série, alors qu'elle pourrait s'avérer une des meilleures suprises du MCU. Marvel débute l'année avec ce projet prévu pour janvier 2026 sur Disney +. Vous pouvez dès à présent allez voir ce qu’on en a pensé avec cette vidéo !

Invincible saison 4

Invincible pense être au bout de ses peines avec sa victoire contre Conquest. Mais l’empire Viltrumite n’a pas encore dit son dernier mot. Le Grand Régent Thragg se concentre sur la Terre. La résistance menée par la Coalition des planètes amassent donc des guerriers pour leur faire face. Avec Nolan et Allen en première ligne des combats, Mark risque une nouvelle fois de se trouver au beau milieu d’un beau bazar galactique.

L’aventure Invincible continue et devient de plus en plus épique, rendez-vous les 18 mars pour moult affrontements épiques et sanglants !

Daredevil: Born Again saison 2

Une bande-annonce fraîchement sortie nous donne quelques informations sur cette deuxième saison. De la bagarre, des policiers anti-justiciers à la botte du Caïd, Poindexter en liberté, Fisk qui fait de la boxe et Jessica Jones. Bien sûr, Matt change de costume pour arborer une délicieuse tenue noire avec le DD sur le torse. Alors que demander de plus ? Après le changement créatif durant la production de la première saison, la saison 2 est cette fois-ci le produit artistique d’une seule équipe créative, de A à Z. Il sera enfin de temps de juger cette nouvelle série à armes égales avec la série Netflix, pas une mince affaire donc !

Saison très attendue pour ma part, je n’aurai, heureusement, pas trop de temps à attendre, puisque les nouveaux épisodes sortiront à partir du 24 mars.

The Boys saison 5

Une conclusion très attendue avec la dernière saison de The Boys. La série TV à succès va se terminer avec cette cinquième saison qui s’annonce cataclysmique tout en déviant du comics d’origine. Jared Padalecki rejoint son collègue de Supernatural, Jensen Ackles, mais à part ça, très peu de nouvelle têtes. Et c'est pas plus mal, car avec autant de personnages déjà présents, attention à overdose qui pourrait diluer l'importance et la présence des personnages (oui c'est toi que je regarde Stranger Things). Avec quelques ajouts qui viennent de Gen V, cette ultime saison n’aura sans aucun doute pas peur de faire exploser n’importe qui, promettant moments chocs et bains de sang. Une saison de The Boys, quoi !

Qui va vivre ? Qui va mourir ? On saura tout ça à partir du 8 avril 2026.

X-Men ‘97 saison 2

Une saison 1 qui avait pris tout le monde de court ! Un bel hommage / suite à la série de 92, avec une animation qui reprend quelques éléments de design de la série originale, en modernisant tout ça pour créer un spectacle visuel qui fonctionne superbement bien. Mais X-Men 97, c’est aussi une série qui comprend ses personnages et son univers. Et ce qui la rend intéressante. Un côté soap opéra, tout en explorant des sujets de société, sur la différence et l’acceptation. L'essence même des X-Men en somme.

Avec une sortie prévue pour la mi-2026, il vous rester plein de temps pour rattraper votre retard, et (re)regarder la première saison !

The Punisher TV Special

On sait très peu de choses sur cette production Marvel. Pas un film mais pas une série non plus, on devrait retrouver le même calibre de production que Werewolf by Night ou le Holiday Special des Gardiens. On sait également que la production a eu lieu à peu près en même temps que Spider-Man Brand New Day, où le Punisher appraîtra également. Reinaldo Marcus Green sera à la réalisation avec lui-même et Jon Bernthal au scénario.

Là aussi sortie prévue pour la moitié 2026.

Lanterns

Cet été permettra d’avoir une nouvelle série du DCU qui n'est pas dirigé par James Gunn pour changer. Une série TV attendue, car elle sonne le grand retour au premier plan des Green Lanterns en live action après un premier aperçu dans le film Superman.

On retrouve notamment Damon Lindelof et Tom King derrière la création de cette série qui s’annonce comme une série policière terre-à-terre à la True Detective avec Hal Jordan et John Stewart en duo. Un choix pas forcément représentatif de l'univers des Green Lanterns, mais qui peut s'avérer intéressant si bien traité. Espérant que nous verrons les meilleurs aspects des travaux de Lindelof et King et pas leurs pires travers. En showrunner on a quand même Chris Mundy, producteur sur Ozark et True Detective, donc beau CV. En espérant que cela suffise à bien représenter ce pan de l'univers DC que moi et d'autres membres de l'équipe MDCU affectionnons tout particulièrement.

En attendant d’avoir un vrai trailer, il faudra s’armer de patience pour une série qui devrait arriver durant l'été 2026 sur HBO Max.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man saison 2

La première saison avait été une très bonne surprise. Des personnages bien développés, des scènes d’actions variées et bien orchestrées, et un style d’animation qui avait fini par me convaincre. Bien que originellement similaire à la timeline du MCU, tout change à partir des évènements de Civil War (je vous laisse découvrir les changements par vous-même), et on aura surement droit à plus de surprises pour cette seconde saison. On ne sait que très peu de choses, donc on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre, surtout en termes de nouveaux personnages, mais je regarderai ça avec impatience.

Sortie prévue pour la fin 2026.

N'hésitez à pas nous dire ce que vous inspire cette année 2026 en termes d'adaptations en commentaires !