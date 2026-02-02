James Gunn doit (déjà) prendre la défense de Christina Hodson

Avez-vous déjà lu un scénario de Christina Hodson ?

S'il y a bien une news qui a fait réagir ces derniers temps, c'est bien Christina Hodson à l'écriture du scénario du film The Brave and The Bold. Pourquoi ? Parce que si hors DC, la scénariste semble avoir une jolie plume, du côté des projets DC, c'était plus compliqué. Après tout, Hodson était déjà derrière les scripts de deux films du DCU jugés décevants : Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) et The Flash. Et on ne parle pas de Batgirl, annulé avant même sa sortie.

Forcément, avec l'annonce de la scénariste sur un projet Brave and the Bold, les fans n'ont pas attendu bien longtemps avant d'exprimer leur mécontentement. Peut-être un peu trop. Tout du moins, c'est ce que le co-président de DC Studios, James Gunn, semble penser puisqu'il a pris la parole afin de défendre la scénariste. Il déclare :

Je dirai simplement que quiconque critique les talents de scénariste de Christina Hodson n'a presque certainement jamais lu un seul de ses scénarios. Elle fait partie des scénaristes qui ont participé aux premières étapes de la planification de l'univers DC. Je ne pense pas qu'on puisse juger mon écriture en se basant sur des films réalisés par d'autres, car il arrive que de grandes libertés soient prises.

Vous l'aurez compris, pour Gunn, avoir Hodson dans ses rangs semble être avant tout une chance.

